Medicul oftalmolog Monica Pop a trecut printr-o situație extrem de neplăcută. Aflată cu prietenele ei într-un restaurant, un ospătar a vrut să le dea afară. Iar motivul e uluitor…

Monica Pop, momente neplăcute la restaurant

„Am stat aproape de o ușă care se deschidea tot timpul și venea frig de afară. Și la un moment dat era și muzica acolo, ca în orice restaurant. Am spus unei doamne, unui domn, nici nu mai știu, unui tânăr, că îl rog să închidă ușa, că vine frig de afară. În momentul ăla a venit un relativ tânăr care avea, așa am reținut eu, avea un cercel în urechea stângă. Și a început să ne spună aici nu se ridică tonul, ieșiți afară, ați venit cu PSD-ul și cu comuniștii și cu… Deci ceva ce nu se poate crede așa ceva.

În primul rând, ce legătură are politica cu asta? Cu el o fi având, dar în niciun caz, niciuna dintre noi nu face parte din niciun fel de partid. E un aspect.

În al doilea rând, felul în care s-a purtat și a zis ieșiți afară, că dacă nu chem paza. Pentru atâta lucru, deci credeți-mă că n-a fost absolut nimic altceva. Am zis să cheme paza. Să vedem pentru ce motiv cheamă paza, pentru că i-am spus să închidă ușa. Deci e incredibil, incredibil…”, a povestit Monica Pop la un post TV, potrivit

Monica Pop: S-a purtat execrabil!

Medicul a mai spus că niciodată nu i s-a mai întâmplat așa ceva, angajatul restaurantului avânt un comportament absolut execrabil.

„Ce vă spun, a început o escaladă, că sunteți niște comuniste și nu știu ce, știu eu cine sunteți. Adică s-a purtat execrabil, nu s-a întâmplat niciodată ca o persoană și nici una din prietenele mele, care vă spun încă o dată, toate sunt niște doamne, niște personalități și unele cu funcții, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva și n-am văzut și n-am auzit un astfel de comportament din partea cuiva. El a dispărut total. Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, ca să spun așa, erau consternați pentru că a fost o situație absolut incredibilă”, a mai susținut Monica Pop.