B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Monica Pop, dată afară dintr-un restaurant: „Ceilalți erau consternați. A fost o situație absolut incredibilă”. De la ce a izbucnit scandalul

Monica Pop, dată afară dintr-un restaurant: „Ceilalți erau consternați. A fost o situație absolut incredibilă”. De la ce a izbucnit scandalul

Traian Avarvarei
06 dec. 2025, 16:43
Monica Pop, dată afară dintr-un restaurant: „Ceilalți erau consternați. A fost o situație absolut incredibilă”. De la ce a izbucnit scandalul
Medicul Monica Pop. Sursa foto: Captură video - Alexandru Constantin / YouTube
Cuprins
  1. Monica Pop, momente neplăcute la restaurant
  2. Monica Pop: S-a purtat execrabil!

Medicul oftalmolog Monica Pop a trecut printr-o situație extrem de neplăcută. Aflată cu prietenele ei într-un restaurant, un ospătar a vrut să le dea afară. Iar motivul e uluitor…

Monica Pop, momente neplăcute la restaurant

„Am stat aproape de o ușă care se deschidea tot timpul și venea frig de afară. Și la un moment dat era și muzica acolo, ca în orice restaurant. Am spus unei doamne, unui domn, nici nu mai știu, unui tânăr, că îl rog să închidă ușa, că vine frig de afară. În momentul ăla a venit un relativ tânăr care avea, așa am reținut eu, avea un cercel în urechea stângă. Și a început să ne spună aici nu se ridică tonul, ieșiți afară, ați venit cu PSD-ul și cu comuniștii și cu… Deci ceva ce nu se poate crede așa ceva.

În primul rând, ce legătură are politica cu asta? Cu el o fi având, dar în niciun caz, niciuna dintre noi nu face parte din niciun fel de partid. E un aspect.

În al doilea rând, felul în care s-a purtat și a zis ieșiți afară, că dacă nu chem paza. Pentru atâta lucru, deci credeți-mă că n-a fost absolut nimic altceva. Am zis să cheme paza. Să vedem pentru ce motiv cheamă paza, pentru că i-am spus să închidă ușa. Deci e incredibil, incredibil…”, a povestit Monica Pop la un post TV, potrivit CanCan.

Monica Pop: S-a purtat execrabil!

Medicul a mai spus că niciodată nu i s-a mai întâmplat așa ceva, angajatul restaurantului avânt un comportament absolut execrabil.

„Ce vă spun, a început o escaladă, că sunteți niște comuniste și nu știu ce, știu eu cine sunteți. Adică s-a purtat execrabil, nu s-a întâmplat niciodată ca o persoană și nici una din prietenele mele, care vă spun încă o dată, toate sunt niște doamne, niște personalități și unele cu funcții, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva și n-am văzut și n-am auzit un astfel de comportament din partea cuiva. El a dispărut total. Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, ca să spun așa, erau consternați pentru că a fost o situație absolut incredibilă”, a mai susținut Monica Pop.

Tags:
Citește și...
Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
Monden
Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”
Monden
Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”
Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
Monden
Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
Denise Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
Monden
Denise Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
Victoria Răileanu, destăinuiri despre depresia postnatală: Nu mai ești tu. Auzi din toate părțile că ar trebui să te simți minunat, dar există și cealaltă fațetă a poveștii
Monden
Victoria Răileanu, destăinuiri despre depresia postnatală: Nu mai ești tu. Auzi din toate părțile că ar trebui să te simți minunat, dar există și cealaltă fațetă a poveștii
Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
Monden
Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
Scandal uriaș în industria modei de lux. 13 branduri de lux anchetate pentru exploatarea lucrătorilor
Monden
Scandal uriaș în industria modei de lux. 13 branduri de lux anchetate pentru exploatarea lucrătorilor
Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Ce a declarat Nicușor Dan la eveniment (VIDEO)
Monden
Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Ce a declarat Nicușor Dan la eveniment (VIDEO)
Gest emoționant față de copiii lui! Ce a făcut Dan Alexa la întoarcerea din „Asia Express”
Monden
Gest emoționant față de copiii lui! Ce a făcut Dan Alexa la întoarcerea din „Asia Express”
Tatăl lui Meghan Markle, în stare critică la spital. Ce s-a întâmplat și de ce fiica lui nu îi este alături
Monden
Tatăl lui Meghan Markle, în stare critică la spital. Ce s-a întâmplat și de ce fiica lui nu îi este alături
Ultima oră
19:41 - Elon Musk spune că Uniunea Europeană ar trebui „eradicată”. De ce s-a supărat
19:12 - Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat
18:42 - Traian Băsescu și soția sa, Maria, au sărbătorit Nunta de Aur: „50 de ani împreună” (FOTO)
18:12 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 decembrie: ”Cheia” către sufletul Leilor s-ar putea să fie unde nici cu mintea nu gândesc (VIDEO)
17:41 - „Mi se sfâșie sufletul”. Cornel Dinu, în mare dificultate. Ce a dezvăluit Constantin ”Tică” Dănilescu, bunul său prieten
17:12 - Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea după o carieră de 20 de ani: „Abia aștept să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii” (FOTO)
16:13 - Hunedoara: Dosar penal pentru un bărbat care ar fi împușcat un câine
15:57 - Chelneriță, nemulțumită de bacșișul clienților: „Zgârciți”. Cât a primit aceasta
15:21 - Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
14:40 - Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze