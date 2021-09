Motivul pentru care Ion Țiriac a lipsit de la cununia Simonei Halep. Ilie Năstase l-a dat de gol: „Eu așa am înțeles”

Ion Țiriac a fost marele absent de la cununia Simonei Halep cu Toni Iuruc. Ilie Năstase a dezvăluit că bunul său prieten e plecat în vacanță, la vânătoare, și de asta nu a putut ajunge la petrecerea sportivei.

„Dânsul e plecat în vacanță, la vânătoare. Nu este în România. Nu știu unde este, într-o țară africană. A plecat o lună sau două, așa am înțeles”, a declarat Ilie Năstase, potrivit Fanatik.

Simona Halep și Toni Iuruc au avut cununia civilă la Constanța

Halep și Iuruc au avut cununia civilă miercuri, la Constanța, apoi au sărbătorit într-un local de pe malul mării. Rochia superbă purtată de sportivă a costat peste 6.300 de euro.

Nașii le-au fost afaceristul Dani Caramihai și soția acestuia. Caramihai e unul dintre proprietarii clubului în care a avut loc petrecerea.

Printre invitați s-au numărat Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Ștefan Bănică Jr, George Cosac sau Florin Segărceanu, Dan Bittman și Loredana. De altfel, dansul mirilor a fost pe o melodie a celor de la Holograf.

„Să fie sănătoasă! Să se concentreze pe tenis că mai are mult timp de jucat! Mă uit la Serena și are 39 de ani, iar Simona face 30 de ani, deci are mult de jucat. M-a rugat să-i dau o rachetă de tenis de la mine, dar le am la București și n-am apucat să iau una”, a mai afirmat Ilie Năstase.

Halep și Iuruc au ales un meniu aparte, care a inclus fructele de mare, peștele, friptura, rață cu mango, foie gras, tartar de vită cu cipsuri din cartofi și tartar de ton cu biscuiți, scoici San Jaques cu sos de unt și citrice.

Motivul pentru care cei doi au ales ziua de miercuri pentru cununie e unul strâns legat de datinile machedonilor.