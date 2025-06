„Ne trebuie un scandal”. Cum a colaborat comediantul Ionuț Rusu cu Lucian Viziru pentru filmul „Norocoșii: Scapă cine poate”

a dat detalii despre rolul său din noua „Norocoșii: Scapă cine poate”, dar și despre relația cu regizorul și producătorul , conform .

Cum s-au înțeles cei doi

„Rolul meu este Mario, un băiat un pic mai excentric, care nu spune nu viciilor. Un băiat dezordonat, cu o viață vraiște, care încearcă să revină în atenția publicului. Ce ne dorim de la filmul acesta?! Să se simtă lumea bine. Să intri cu o stare și să ieși cu una mai bună decât cea pe care ai avut-o”, a declarat Ionuț Rusu.

„Ne trebuie un scandal Lucian ca să promovăm filmul. O să zicem că ne-ai terorizat, că ne-ai abuzat ca să-l promovăm (n.r: glumește). Eu mă cunosc cu Lucian de anul trecut, dinainte cu o lună să începem să facem filmul. Cred că atunci am vorbit prima dată cu el, când m-a sunat. Inițial, am crezut că e dramă, am zis:>Când mi-a zis: >, clasicele mele roluri de comedie. Până acum, nu am jucat decât comedie. Poate la un moment dat o să fac pasul spre ceva mai dramatic. Mi-aș dori foarte mult să joc și într-o dramă”, a mai spus Ionut Rusu.

Despre ce este filmul

Filmul „Norocoșii: Scapă cine poate” este o satiră despre celebritate și noroc, care și-a făcut lansarea în cinematografe, luna aceasta, în 6 iunie.

„Liviu și Mario sunt doi bărbați de 30 de ani, care în urma cu mai bine de un deceniu erau cunoscuți și iubiți pentru muzica lor, dar anii faimei au apus și acum au tot felul de probleme personale. Împinși de la spate să redevină faimoși, semnează cu un manager care le promite succes și bogăție, dar nu le spune și în ce domeniu muzical.

Aceștia se trezesc, transformați ca prin magie, din cântăreți pop în artiști de muzică populară. Încercând să fugă de Voldia, managerul care este diavolul în persoană, se refugiază într-o cu totul altă lume față de cea în care au trăit în ultimii ani.

Ajung într-un sătuc idilic unde redescoperă un nou sens pentru ei și cariera lor”, se arată în sinopsisul comediei.