Oana Ioniță suferă pentru că nu e lăsată să-și vadă biețelul: „În aceste luni, și-a creat o altă viziune asupra mea. Nu a mai vrut să stea cu mine. A fost îndoctrinat”

Oana Ioniță trece printr-o după divorțul de Florin Budnaru. Cei doi au un băiețel, pe Maxim, și deși custodia teoretic e comună, practic coregrafa a ajuns să nu-și mai poată vedea aproape deloc copilul.

În aceste luni, băiatul „și-a creat o altă viziune asupra mea, nu a mai vrut să stea cu mine, a fost îndoctrinat, alienat”, a plâns Oana. Acum, ea locuiește doar cu fiica pe care o are dintr-o relație mai veche.

Oana Ioniță suferă pentru că fostul soț o ține departe de Maxim, băiețelul lor

„Da, el Voiam să stau mai mult cu el. E normal ca orice mamă să își dorească să aibă timp cu copilul. Săptămâna trecută a fost prima oară când l-am luat de la școală. Și asta pentru că aveam o sentință. După ce l-am luat, i s-a comunicat, Maxim, fii bărbat, de parcă l-aș fi dus la tăiere.

Contează mult mesajul pe care i-l transmiți copilului când stă cu mama lui. Sunt secrete acestea, dar s-a ajuns prea departe, am suferit prea mult. Nu îmi doresc imposibilul. Îmi doresc un minimum de timp pe care ar trebui să îl am”, a povestit Oana Ioniță, în lacrimi, la

Oana Ioniță: Copilul meu nu a mai vrut să stea cu mine. A fost îndoctrinat, alienat

Ea a explicat apoi că divorțul lor s-a finalizat, dar programul lui Maxim a rămas incert. Prin urmare, ea a depus actele pentru Ordonanță Prezidențială astfel încât să existe un program clar în care fiecare părinte să poată sta cu copilul. Săptămâna trecută, ea a primit și verdictul.

„Domiciliul copiilor s-a separat, Isabel la mine și Maxim la Florin, a fost o convenție și am zis să ne ajutăm pentru creșterea lor. Doar că în urma acestei convenții, programul era stabilit doar pe perioada vacanțelor, nu și în timpul școlii. Nu am mai putut să îl iau în timpul școlii pentru că avea un alt program cu tatăl lui. (…) Inițial când a început școala, îl luam aproape zilnic la mine, doar că nu a avut loc, spațiu. Tot timpul avea câte ceva.

În octombrie am depus actele pentru Ordonanță Prezidențială pentru stabilirea unui program ferm. Săptămâna trecută s-a dat verdictul, măcar am niște ore, niște zile. Odată la două weekeduri să îl iau acasă, să stea cu mine, cu sora lui. (…) Cumva oamenii se înțeleg inițial, dar când e vorba de despărțire, fiecare luptă pentru el. Eu nu am crezut inițial că e așa. (…) El e tot timpul acolo, când el nu era, era trimisă altă persoană să îl ia. În aceste luni, copilul și-a creat o altă viziune asupra mea. Nu a mai vrut să stea cu mine. A fost îndoctrinat, alienat, sunt termeni diverși. (…)

Am vreo două weekenduri pe lună. Eu mi-aș dori ca domiciliul lui Maxim să fie la mine și să coopereze, el nu cooperează cu mine deloc. Până acum nu aveam decât vacanțele. De asta se numește custodie comună, vreau și eu un cuvânt. (…) Când vine la mine, copilul vine focusat să răspundă cu nu la orice. (…) Pentru mine e o mare realizare că am obținut aceste zile, până acum nu puteam să îl iau de la școală”, a mai spus Oana Ioniță, pentru