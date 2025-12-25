Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, a transmis un mesaj pentru românii care pregătesc mesele festive de Crăciun, atrăgând atenția asupra așezării corecte a tacâmurilor și împărtășind un moment emoționant alături de fiica sa, Isabela.

Sfaturi pentru masa de Crăciun

Vedeta a sărbătorit Ajunul Crăciunului alături de fiica sa și prieteni apropiați, dar a ținut să corecteze greșelile observate la mesele altor români, postate pe rețelele de socializare.

„Am văzut multe mese puse în seara asta. Și multe poze. Eu tot spun. Dacă tot există pretenția de mese de bogați, ajunși, pe opulență… Corect punem: furculița în STÂNGA farfuriei, cuțitul în DREAPTA. Dacă aveți șervețel, îl puneți pe mijlocul farfuriei. Dacă aveți șervețele, le puneți sub furculiță, nu sub cuțit. Nu puneți și șervet, și șervețel. Puteți pune șervețelele într-un suport special și șervetul pe farfurie. Cu plăcere!”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

Vedeta a dorit să atragă atenția asupra detaliilor care fac diferența între o masă elegantă și una aranjată necorespunzător, îndemnând la atenție și simplitate în pregătirea meselor de sărbători.

Cadouri excepționale din partea fiicei sale

Pe lângă sfaturile pentru masă, Oana Roman a trăit un moment emoționant, primind cadouri de la fiica sa, Isabela, care a pregătit șapte daruri atent alese și împachetate.

„În seara asta Isa mi-a dat cea mai frumoasă lecție de iubire necondiționată. Mi-a pregătit de acum o săptămână un cadou, de fapt 7 cadouri, pe care le-a ambalat și le-a numerotat. În seara asta NU a vrut să își deschidă niciun cadou de la Moș Crăciun până nu am deschis eu întâi fiecare cadou de la ea. Din banii ei mi-a cumpărat fix ce știa că îmi place. Mi-a luat cărți, creme de corp, o trusă de make-up din colecția de sărbători, care știa că îmi place foarte mult și, la final, rujul cel mai frumos din lume, pe care l-a personalizat cu numele meu”, a povestit vedeta, conform Click.

Oana Roman a mărturisit că gestul fiicei sale a impresionat-o profund: „Am rămas fără cuvinte. Isa este un copil excepțional, de o bunătate și de o empatie și generozitate ieșite din comun. Cea mai mare binecuvântare este că sunt mama ei”.