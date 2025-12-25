B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman: „Dacă tot există pretenția de mese de bogați…”. Cu ce le-a atras atenția internauților

Oana Roman: „Dacă tot există pretenția de mese de bogați…”. Cu ce le-a atras atenția internauților

Selen Osmanoglu
25 dec. 2025, 14:52
Oana Roman: „Dacă tot există pretenția de mese de bogați...”. Cu ce le-a atras atenția internauților
Sursa Foto: Facebook - Oana Roman
Cuprins
  1. Sfaturi pentru masa de Crăciun
  2. Cadouri excepționale din partea fiicei sale

Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, a transmis un mesaj pentru românii care pregătesc mesele festive de Crăciun, atrăgând atenția asupra așezării corecte a tacâmurilor și împărtășind un moment emoționant alături de fiica sa, Isabela.

Sfaturi pentru masa de Crăciun

Vedeta a sărbătorit Ajunul Crăciunului alături de fiica sa și prieteni apropiați, dar a ținut să corecteze greșelile observate la mesele altor români, postate pe rețelele de socializare.

„Am văzut multe mese puse în seara asta. Și multe poze. Eu tot spun. Dacă tot există pretenția de mese de bogați, ajunși, pe opulență… Corect punem: furculița în STÂNGA farfuriei, cuțitul în DREAPTA. Dacă aveți șervețel, îl puneți pe mijlocul farfuriei. Dacă aveți șervețele, le puneți sub furculiță, nu sub cuțit. Nu puneți și șervet, și șervețel. Puteți pune șervețelele într-un suport special și șervetul pe farfurie. Cu plăcere!”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

Vedeta a dorit să atragă atenția asupra detaliilor care fac diferența între o masă elegantă și una aranjată necorespunzător, îndemnând la atenție și simplitate în pregătirea meselor de sărbători.

Cadouri excepționale din partea fiicei sale

Pe lângă sfaturile pentru masă, Oana Roman a trăit un moment emoționant, primind cadouri de la fiica sa, Isabela, care a pregătit șapte daruri atent alese și împachetate.

„În seara asta Isa mi-a dat cea mai frumoasă lecție de iubire necondiționată. Mi-a pregătit de acum o săptămână un cadou, de fapt 7 cadouri, pe care le-a ambalat și le-a numerotat. În seara asta NU a vrut să își deschidă niciun cadou de la Moș Crăciun până nu am deschis eu întâi fiecare cadou de la ea. Din banii ei mi-a cumpărat fix ce știa că îmi place. Mi-a luat cărți, creme de corp, o trusă de make-up din colecția de sărbători, care știa că îmi place foarte mult și, la final, rujul cel mai frumos din lume, pe care l-a personalizat cu numele meu”, a povestit vedeta, conform Click.

Oana Roman a mărturisit că gestul fiicei sale a impresionat-o profund: „Am rămas fără cuvinte. Isa este un copil excepțional, de o bunătate și de o empatie și generozitate ieșite din comun. Cea mai mare binecuvântare este că sunt mama ei”.

Tags:
Citește și...
Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
Monden
Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”
Monden
Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”
Elvira Deatcu și soțul ei au aruncat la gunoi cadourile de Crăciun ale copiilor. Cum a argumentat actrița
Monden
Elvira Deatcu și soțul ei au aruncat la gunoi cadourile de Crăciun ale copiilor. Cum a argumentat actrița
Raluca Bădulescu, răspunsuri haioase despre planurile de sărbători: „Merg cu capra, eu fiind capra. Îmi mai cumpăr o haină, mă încoțopenesc”
Monden
Raluca Bădulescu, răspunsuri haioase despre planurile de sărbători: „Merg cu capra, eu fiind capra. Îmi mai cumpăr o haină, mă încoțopenesc”
Octavia Geamănu spune că soțul ei nu a știut, timp de 17 ani, când e ziua ei de naștere: „Am fost supărată. Anul acesta i-am zis cu trei zile înainte”
Monden
Octavia Geamănu spune că soțul ei nu a știut, timp de 17 ani, când e ziua ei de naștere: „Am fost supărată. Anul acesta i-am zis cu trei zile înainte”
Diana Bart a dezvăluit de ce a divorțat de tatăl copiilor ei: „Iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
Monden
Diana Bart a dezvăluit de ce a divorțat de tatăl copiilor ei: „Iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
Secretul Iuliei Vântur, la 45 de ani: „Totul cu măsură”
Monden
Secretul Iuliei Vântur, la 45 de ani: „Totul cu măsură”
Irina Loghin, mesaj emoționant înainte de 2026: „Îmi doresc pace în România”
Monden
Irina Loghin, mesaj emoționant înainte de 2026: „Îmi doresc pace în România”
Ce vârstă metabolică are Răzvan Simion, după ce și-a făcut analizele: Am 18 ani de matinal, mai pot încă 18!
Monden
Ce vârstă metabolică are Răzvan Simion, după ce și-a făcut analizele: Am 18 ani de matinal, mai pot încă 18!
Theo Rose, replică după ce a fost criticată pentru siluetă: Sunt slabă că sunt a naibii. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea
Monden
Theo Rose, replică după ce a fost criticată pentru siluetă: Sunt slabă că sunt a naibii. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea
Ultima oră
18:21 - Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
18:07 - Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
17:47 - Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”
17:25 - Ce pensie are Cornel Dinu după o carieră de peste 40 de ani: „Ăsta-i un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
17:05 - Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”
16:45 - Elvira Deatcu și soțul ei au aruncat la gunoi cadourile de Crăciun ale copiilor. Cum a argumentat actrița
16:24 - Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
15:58 - Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu
15:23 - Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
14:13 - Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată