Oana Roman a povestit cum reușește să se împartă între proiectele sale și școala și activitățile extrașcolare ale fiicei sale. Oana e trup și suflet alături de Isabela, mai ales că aceasta suferă că nu-l are alături pe tatăl ei. Vedeta l-a acuzat de mai multe ori pe Marius Elisei, fostul soț, că în viața fiicei lor.

Cum își gestionează timpul Oana Roman cu toate responsabilitățile pe care le are

„Trebuie să mă împart în șapte zări și șapte mări, dar reușesc să mă organizez. E o abilitate importantă să știi să-ți organizezi timpul și eu reușesc să mi-l organizez cum trebuie. E și o chestie care ține de meseria mea și atunci cumva reușesc să mă împart între toate.

Avantajul este că ea pleacă la școală cu mașina școlii dimineață și atunci nu mai trebuie să o duc eu și am timp până termină ea școala, în jur de ora 15.00, să reușesc să fac diverse drumuri, diverse treburi și apoi seara mai are ea câte o activitate.

Dar activitățile le-am restrâns foarte aproape de casă, adică mergem la tenis, dar facem 5 minute, mergem la înot, facem 10 minute. Adică nu e departe și atunci pot să mă organizez mult mai bine”, a povestit Oana Roman, pentru .

Cum își ajută Oana Roman fiica să-și gestioneze suferința

Întrebată cum e fiica sa, Isabela, din punct de vedere emoțional, Oana Roman a răspuns: „Sincer, nici nu știu ce să zic. Pare că este mai bine în ultima perioadă, dar evident că există acolo, înăuntru, despre care ea nici nu vorbește foarte mult, dar eu încerc să fiu lângă ea. Este clar că eu nu pot… nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește. Dar pot să se întâmple lucruri frumoase, multe, care să o facă să-i fie mai bine. Se înțelege bine cu colegii, e bine la școală și asta e foarte important. E bine integrată, îi place să meargă la școală și atunci este un lucru bun”.