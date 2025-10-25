B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”

Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”

Traian Avarvarei
25 oct. 2025, 22:59
Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”
Oana Roman. Sursa foto: Captură video - Unica / YouTube
Cuprins
  1. Cum își gestionează timpul Oana Roman cu toate responsabilitățile pe care le are
  2. Cum își ajută Oana Roman fiica să-și gestioneze suferința

Oana Roman a povestit cum reușește să se împartă între proiectele sale și școala și activitățile extrașcolare ale fiicei sale. Oana e trup și suflet alături de Isabela, mai ales că aceasta suferă că nu-l are alături pe tatăl ei. Vedeta l-a acuzat de mai multe ori pe Marius Elisei, fostul soț, că nu e deloc prezent în viața fiicei lor.

Cum își gestionează timpul Oana Roman cu toate responsabilitățile pe care le are

„Trebuie să mă împart în șapte zări și șapte mări, dar reușesc să mă organizez. E o abilitate importantă să știi să-ți organizezi timpul și eu reușesc să mi-l organizez cum trebuie. E și o chestie care ține de meseria mea și atunci cumva reușesc să mă împart între toate.

Avantajul este că ea pleacă la școală cu mașina școlii dimineață și atunci nu mai trebuie să o duc eu și am timp până termină ea școala, în jur de ora 15.00, să reușesc să fac diverse drumuri, diverse treburi și apoi seara mai are ea câte o activitate.

Dar activitățile le-am restrâns foarte aproape de casă, adică mergem la tenis, dar facem 5 minute, mergem la înot, facem 10 minute. Adică nu e departe și atunci pot să mă organizez mult mai bine”, a povestit Oana Roman, pentru CanCan.

Cum își ajută Oana Roman fiica să-și gestioneze suferința

Întrebată cum e fiica sa, Isabela, din punct de vedere emoțional, Oana Roman a răspuns: „Sincer, nici nu știu ce să zic. Pare că este mai bine în ultima perioadă, dar evident că există o durere acolo, înăuntru, despre care ea nici nu vorbește foarte mult, dar eu încerc să fiu lângă ea. Este clar că eu nu pot… nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește. Dar pot să se întâmple lucruri frumoase, multe, care să o facă să-i fie mai bine. Se înțelege bine cu colegii, e bine la școală și asta e foarte important. E bine integrată, îi place să meargă la școală și atunci este un lucru bun”.

Tags:
Citește și...
June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
Monden
June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”
Monden
Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”
Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
Monden
Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
Anda Adam a lăsat-o pe Oana Zăvoranu fără bani. „Vorbele grele” au costat-o scump pe Querida
Monden
Anda Adam a lăsat-o pe Oana Zăvoranu fără bani. „Vorbele grele” au costat-o scump pe Querida
Nadia Comăneci a onorat cu prezența lansarea cărții Anastasiei Soare: „Sunt fericită că provenim din aceeași țară” (VIDEO)
Monden
Nadia Comăneci a onorat cu prezența lansarea cărții Anastasiei Soare: „Sunt fericită că provenim din aceeași țară” (VIDEO)
Fosta soție a lui Connect-R a făcut senzație la un eveniment. Ținuta ei îndrăzneață a stârnit reacții puternice (FOTO)
Monden
Fosta soție a lui Connect-R a făcut senzație la un eveniment. Ținuta ei îndrăzneață a stârnit reacții puternice (FOTO)
Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”
Monden
Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”
Anghel Damian, viața cu Sasha: „El este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre”/„ Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse”
Monden
Anghel Damian, viața cu Sasha: „El este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre”/„ Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse”
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
Monden
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
Monden
S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
Ultima oră
23:59 - June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
23:33 - Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a povestit cum a scăpat de armată: Am muncit, am lălăit-o cu școala
22:26 - Accident grav în Munții Făgăraș: Doi turiști au murit și unul e rănit după ce au căzut în gol (VIDEO)
21:51 - Profesoară de biologie în Iași, găsită de elevii săi pe site-urile de videochat
20:56 - Dezastru la Administrația „Apele Române”. Ministra Diana Buzoianu: „Practic, azi, nu e nicio consecință reală dacă Legea Apelor nu e respectată”. Ce a descoperit Corpul de Control (VIDEO)
20:22 - Mama unei fetiţe de 2 luni aduce acuzații grave medicilor de la Spitalul Judeţean Buzău: „Nu e normal ca o mamă să fie nevoită să facă scandal ca să-și salveze copilul” / Reacţia unităţii medicale (FOTO)
19:40 - Premieră șocantă în Franța: O femeie a fost condamnată la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată. Ce fapte a comis și ce au constatat psihiatrii (VIDEO)
18:57 - Grindeanu, despre candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Pleacă cu prima șansă” (VIDEO)
18:24 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie: Test major pentru Fecioare, situații atipice pentru Scorpioni (VIDEO)
17:39 - Dan Alexa, dezvăluiri despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit: „Am sfidat ridicolul!”