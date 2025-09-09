B1 Inregistrari!
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă" (FOTO)

Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)

Traian Avarvarei
09 sept. 2025, 13:55
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
Sursa foto: Oana Roman / Facebook

Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, a început clasa a V-a. Oana a spus că Marius nu a fost prezent nici în acest an la festivitatea de deschidere a anului școlar și nu a contribuit cu nimic, în afară de cei 500 de lei pe lună, pensia alimentară.

Cum a reacționat Oana Roman la indiferența lui Marius Elisei

„Nici nu era nevoie să se contribuie cu nimic. Este acea pensie alimentară de 500 de lei (…) Nu s-a contribuit cu prezență, nu e nimic nou (…) Eu nu plâng, slavă lui Dumnezeu, pentru că câștig bine (…) Viața nu e corectă, eu am învățat asta de foarte mică, din păcate. Nu putem face altceva decât să scoatem ce mai bun din tot ce putem”, a susținut Oana Roman, la Spynews TV.

Ce a spus Oana Roman despre o eventuală nouă relație

Vedeta a mai susținut că e deschisă spre o nouă relație, dar nu se grăbește: „Nu exclud, Doamne ferește, doar că sunt mult mai circumspectă, după ce am trecut prin ce am trecut. Decomandată, mă concentrez pe proiectele mele. Nu cred (n.r. că ar accepta în viața ei pe cineva mai tânăr decât ea), nu cred că vârsta e o problemă, de fapt (…) Nu știu, nu pot să fac un calcul să îi fac un portret robot)”.

