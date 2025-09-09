Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, a început clasa a V-a. Oana a spus că Marius nu a fost prezent nici în acest an la festivitatea de deschidere a anului școlar și nu a contribuit cu nimic, în afară de cei 500 de lei pe lună, pensia alimentară.

Cuprins

Cum a reacționat Oana Roman la indiferența lui Marius Elisei

Ce a spus Oana Roman despre o eventuală nouă relație

„Nici nu era nevoie să se contribuie cu nimic. Este acea pensie alimentară de 500 de lei (…) cu prezență, nu e nimic nou (…) Eu nu plâng, slavă lui Dumnezeu, pentru că câștig bine (…) Viața nu e corectă, eu am învățat asta de foarte mică, din păcate. Nu putem face altceva decât să scoatem ce mai bun din tot ce putem”, a susținut Oana Roman, la

Vedeta a mai susținut că e deschisă spre o nouă relație, dar nu se grăbește: „Nu exclud, Doamne ferește, doar că sunt mult mai circumspectă, după ce am trecut . Decomandată, mă concentrez pe proiectele mele. Nu cred (n.r. că ar accepta în viața ei pe cineva mai tânăr decât ea), nu cred că vârsta e o problemă, de fapt (…) Nu știu, nu pot să fac un calcul să îi fac un portret robot)”.