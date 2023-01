Opinia lui Dan Negru despre persoanele publice care ajung la azil: „Văd că e o modă să-ți lași părinții acolo”

Dan Negru este cât se poate de discret în ceea ce privește viața sa personală și preferă să trăiască momentele frumoase departe de camerele de filmat.

Prezentatorul de la Kanal D și-a deschis sufletul și a vorbit despre soția sa și cei doi copii pe care îi au împreună.

Părerea lui Dan Negru despre azilele de bătrâni

În cadrul unui interviu acordat recenrt, Dan Negru a fost întrebat care este părerea lui despre faptul că tot mai multe persoane publice ajung să își petreacă bătrânețea într-un azil.

„Mă gândesc la vorbele lui Dostoievski care spunea că «la bătrânețe sunt mai de folos banii decât feciorii». Nu-mi plac azilele, deși văd că e o modă să-ți lași părinții acolo. Să ne ferească Dumnezeu pe toți de . Nu vă luați după moda care spune că azilul e un hotel de lux. O fi, dar singurătatea e cumplită în orice hotel de lux”, a răspuns prezentatorul.

Soția lui Dan Negru, Codruța, este medic stomatolog, însă de multe ori a negociat în locul prezentatorului. „Soția mea e medic stomatolog și stă departe de lumea televiziunii. Dar, în anumite momente care nu țin de TV, ea negocia, pentru că, dacă apăream eu, prețul se dubla. Am trecut prin asta. Uite-l pe Negru de la TV și hop, prețul e dublu. Da, se întâmpla asta”.

Prezentatorul are familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna, iar cei dragi nu vor să fie în lumina reflectoarelor. Partenera lui Dan Negru preferă să se ocupe în liniște de cariera sa și de copii. Nici lui Dan Negru nu îi place să participe la evenimente mondene.

„Nu suntem dintre cei care-și expun momentele grele sau bune pe taraba publică. Soția mea nici măcar nu apare în public, eu nu particip niciodată la evenimente mondene. Sunt departe de lumea mondenă. Dar cele mai bune «momente» pe care le-am trăit împreună sunt două: Dara și Bogdan”, a mărturisit vedeta, potrivit .

Dan Negru, foarte atent la educația celor doi copii

Dan Negru este foarte atent la educația celor doi copii, Dara și Bogdan. El are grijă ca aceștia să se bucure de tot ce au și să aibă fix cât au nevoie. Prezentatorul nu și-a dorit să aibă copii răsfățați.

„Adolescența e grea în orice perioadă ar fi ea și oriunde s-ar întâmpla. «Oameni care învață să meargă pe valuri», spunea Nichita despre adolescenți. Căutăm calea de mijloc întotdeauna. Nici să nu creadă că sunt cei mai răsfățați, dar nici frustrați că le lipsesc toate. Mi se întâmplă să fiu adeseori publice și mi se cere să povestesc cât de greu mi-a fost mie în copilărie și cum am reușit totuși să fac performanța într-un domeniu. Or mie nu mi-a fost greu în copilărie, nu am avut o adolescență cu lipsuri, dimpotrivă, eram cât se putea de iubit și răsfățat de părinții mei. Cred într-o copilărie fără excese. Eu am avut-o”.

Acum, în familia Negru există o mare dorință, însă prezentatorul încă nu a cedat rugăminților celor doi copii. Dara și Bogdan își doresc un câine. „Și unii, și alții, acum că încă nu sunt decis să luăm un cățel în familie. Au trecut abia câteva luni de când l-am pierdut pe Google, ciobănescul meu mioritic care a trăit 18 ani, și încă sunt atașat de amintirea lui. Dar cred ca în primăvară o să cedez și o să caut un nou membru în familie, un cățel”.