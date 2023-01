Dan Negru a trăit momente de coșmar în India. Prezentatorul TV a simțit că-i „fuge pământul de sub picioare”

Dan Negru a trăit momente de coșmar în ultima sa vacanță, în India. Vedeta a detaliat asupra întâmplării într-o postare pe Instagram.

Prezentatorul TV și soția sa au stat împreună în țara asiatică o experiență atât de plăcută.

„Nu m-am putut abține”

cumpere niște mâncare de la tarabele amenajate pentru festivalul de „Street Food”. Potrivit acestuia, s-a simțit foarte rău după ce a consumat preparatul respectiv și nu se mai putea ține pe picioare. Se consideră norocos că soția lui a reușit să intervină rapid, ea fiind medic.

„Nu sunt mulți români în New Delhi, dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media. Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food.

Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut”, a declarat Dan Negru, pe rețelele de socializare, potrivit .