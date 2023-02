Ozana Barabancea, despre trucuri de frumusețe, operații estetice și motivul pentru care poartă mereu pălării: „Fiecare își face ce consideră pentru a arăta bine”

Ozana Barabancea a dezvăluit câteva aspecte neștiute din viața ei personală. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a vorbit despre relația cu fiica ei, despre pasiunea ei pentru pălării și cruci, dar și despre momentele grele din viața ei.

În același timp, aceasta a vorbit și despre operațiile estetice, dar și ce trucuri de frumusețe folosește, la vârsta 53 de ani.

Inițial, Ozana Barabancea a mărturisit faptul că, pentru ea, anul trecut a fost exact așa cum și-a dorit. „Da, a fost 2022 așa cum mi-am dorit, . Sunt mulțumită și de mine, și de oamenii din jurul meu. Încerc, de regulă, să nu am prea multe așteptări. Este totul în regulă”.

Întrebată în cadrul unui interviu acordat pentru care a fost cel mai greu, dar și cel mai fericit moment din viața ei, Ozana Barabancea a spus că: „Alternează, nu știu. Nu m-am gândit. Fiecare moment nou vine cu energia lui. Poate că ultimul a fost cel mai greu. Nu am de unde ști”.

De asemenea, Ozana Barabancea a povestit și despre colecția impresionantă de pălării, șepcuțe, ii tradiționale și cruci. „Am foarte multe accesorii de păr, pentru că eu consider că este mult mai elegantă și distinsă. Pornind de la Maica Domnului, care a avut tot timpul ceva pe cap, orice femeie care poartă un accesoriu care acoperă podoaba capilară este protejată. Am două geamantane de accesorii de păr și în continuare voi avea altele noi, pentru că voi cumpăra.

Cât despre cruci, am o colecție impresionantă, de peste 100 la număr, de toate formele. Îmi plac crucile mele, am aflat de la un fizician foarte credincios, nu-i spun numele, că Lumina Sfântă este suprapunerea câmpului magnetic electric, iar această suprapunere are loc în formă de cruce. Și atunci am zis, clar, crucea înseamnă, de fapt, lumină! Le prefer pe cele ortodoxe. Sunt foarte atentă la design. Și fiica mea poartă o cruce.

În viața mea nu am avut diamante, dar când am primit niște diamante cu un prilej, i le-am oferit ei pe o cruce. Și, de atunci, Gloria, fiica mea, poartă la gât crucea cu diamante. De Sfântul Mihail și Gavril, i-am oferit o cruce de aur cu perle de foarte bună calitate. Pe cea cu perle încă nu a apucat să o poarte. Crucile mele sunt și ale ei. Oricum, toate plăcerile mele sunt și ale ei.

Mi-am făcut un rozariu din pietre semiprețioase, pe care îl port și acum la filmare la „Te cunosc de undeva!. Sunt 33 de boabe, reprezentând vârsta Mântuitorului. Este foarte frumos. Iar iile pe care le am sunt o investiție, zic eu, pe viață. Am ales una mai frumoasă decât cealaltă și cred că am acoperit toate zonele importante ale țării. Multe dintre costumele populare nu am apucat să le îmbrac, dar abia aștept să le port”.