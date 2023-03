Ozana Barabancea organizează un concert în memoria mamei sale: „Am plâns în hohote” / Când și unde va avea loc

Ozana Barabancea organizează un concert în memoria mamei sale, pe care a pierdut-o la 14 ani. Ozana Barabancea va susține un concert pe data de 10 martie, la Palatul Copiilor din București, începând cu ora 19.30.

Spectacolul este dedicat mamei sale, pe care a pierdut-o când avea doar 14 ani. Pe scenă vor urca și copiii juratei de la „Te cunosc de undeva”, Andrew și Gloria. În cadrul evenimentului vor fi, pentru prima dată, și trei femei dirijor. Vedeta a lansat de 8 martie și o melodie pentru mama sa, intitulată „Mi-e atât de dor de tine, mamă!”.

Ozana Barabancea a lansat o melodie în cinstea mamei sale, care a murit atunci când jurata de la „Te cunosc de undeva" avea numai 14 ani. Artista din data de 10 martie, de la Palatul Copiilor, din București, eveniment dedicat regretatei sale mame. Mezzosoprana a plâns trei luni și abia a reușit să înregistreze melodia pentru mama sa.

Spectacolul Ozanei Barabancea se numește „Mama, eterna iubire” și va avea loc pa Palatul Copiilor din București, de la ora 19.30. De 8 martie, jurata de la emisiunea „Te cunosc de undeva” a lansat în cinstea mamei o melodie intitulată „Mi-e atât de dor de tine, mama!”, compozitor și versuri Alina Manolache.

„Îmi este foarte dor de ea. Am pierdut-o mult prea devreme pe mama mea. Aveam doar 14 ani. Trei luni de zile am stat să înregistrez piesa. Am plâns în hohote. Mi-a fost foarte greu să o înregistrez. Vă aștept la spectacolul meu din data de 10 martie, dedicat memoriei mamei, care a urcat la cer prea repede. Aș da orice să mai fie cu mine un minut”, a declarat Ozana Barabancea, pentru .

Mama vedetei s-a stins din viață atunci când Ozana avea numai 14 ani. Deși au trecut atâția ani de când a pierdut-o pe femeia care i-a dat viață, artista nu a uitat nici acum îmbrățișarea caldă a mamei.

„Acolo unde ești, știu că mă iubești/ Și-mi mai porți de grija încă/ Chipul tău sfânt, îl păstrez în gând/ Chiar dacă rana e adâncă”, sunt lansată de solistă. „Mi-e atât de dor de tine, mama/ Azi mai mult decât oricând/ Aș da orice, iubită mamă/ Să fii cu mine un minut”, cântă Ozana Barabancea.