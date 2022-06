Raluca Bădulescu și Florin Stamian divorțează. Ce spune jurata despre sfârșitul relației: „Separați, dar conectați pentru totdeauna”

Raluca Bădulescu și Florin Stamin și-au anunțat divorțul după o relație de mai bine de 13 ani. Jurata de la „Bravo ai stil” a menționat că s-a ajun la final și a fost decizia ambilor să urmeze drumuri separate, rămânând prieteni, scrie

„După o îndelungată reflecție, Florin și cu mine am decis să începem un nou capitol în viață noastră, separați, dar conectați pentru totdeauna. Ne-am fost alături unul altuia ani de zile, la bine și la greu ani de zile, suntem recunoscători pentru toate momentele de împlinire pe care le-am trăit împreună, însă, uneori, viața te duce pe drumuri diferite. Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare”, a declarat Raluca Bădulescu.

La scurt timp după ce au postat o imagine împreună, despre despărțire, care a fost neașteptată pentru fani, pentru că, anterior, în cadrul unui interviu, vedeta a declarat că este fericită.

„Sunt o răsfățată a sorții. Sunt binecuvântată de Dumnezeu. Nu cred în compromisuri. O relație bazată pe compromis se rupe. Cred în libertate, în a-l lăsa liber pe cel de lângă tine, trebuie să ne dezvoltăm împreună și separat, să ne bucurăm împreună și separat, să avem un anumit tip de relație care să ne permită să fim fericiți fără a avea constrângeri. Sunt o tipă încăpățânată. Amândurora ne plac aceleași lucruri, avem același stil de viață, ne place să zâmbim, nu am renunțat la ce ne place pentru celălalt. Dacă renunți la ceva pentru celălalt, în acel moment se rupe ceva în tine și lucrurile nu vor merge bine. Ne completăm perfect. Amândoi suntem un tot”, a adăugat Raluca Bădulescu pentru VIVA.

despre începutul relațieilor și a oferit detalii despre ceremoniile lor: cununia civilă și cea religioasă.

„Aveam 34 de ani și îl așteptam pe Făt-Frumos. Am fost foarte fericită cu primul meu soț, Vali Pungă, în continuare avem o relație extraordinară, dar îl așteptam pe acel bărbat de care eram convinsă că există pentru mine. Pur și simplu am știut de când l-am văzut pe Florin că el este acela predestinat, cred în destin, cred în Dumnezeu, cred în minuni, ele există. Ne-am căsătorit la trei luni după ce ne-am cunoscut, cununia religioasă am făcut-o la 10 ani după ce ne-am cunoscut. Am plecat la Ibiza, unde am stat trei luni, și ne-am reîntors în țară. Apoi ne-am mutat doi, trei ani în Spania. Este o poveste care se scrie în continuare”, a mai spus vedeta.