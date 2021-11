Roxana Vancea a devenit mămică! Cum se simte după nașterea fiului: „Doamne ajută! Vreau acasă!”

Așteptarea a luat sfârșit! Roxana Vancea a devenit mămică. Vedeta a născut un băiețel, pe care l-a numit Ayan.

Roxana Vancea a născut natural

Roxana Vancea și Dragoș Paiu sunt în culmea fericirii. Familia acestora s-a mărit. Momentan, Roxana se află la spital, unde se recuperează după nașterea fiului. Tânăra abia așteaptă să ajungă acasă.

“Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Că bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!”, a spus Roxana Vancea, citată de click.

Dragoș Paiu a mărturisit că este copleșit de moții. Bărbatul nu știe ce să facă mai întâi și nu poate să creadă că a devenit tătic pentru a doua oară. Acesta mai are un fiu.

Vedeta a avut probleme în timpul sarcinii

Roxana Vancea a trecut cu „brio” prin toată perioada sarcinii. Vezi mai mult poze în galeria foto de AICI.

“Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis. Doctorița mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. Am înțeles că, având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”, spunea Roxana Vancea, acum ceva timp.