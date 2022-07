Ruxandra Ion, umilită din nou la aeroport: „Am așteptat vacanța asta…”

Ruxandra Ion a povestit, pe Facebook, o întâmplare dezamăgitoare, pe care a trăit-o înainte de a pleca în vacanță. Cea supranumită „mama telenovelelor” sau „creierul de la Acasă TV”, datorită proiectelor de mare audiență pe care le-a creat, spune că a fost jignită din cauza scuterului de mobilitate la care e nevoită să apeleze, de doi ani încoace, scrie .

Ruxandra Ion, umilită din nou la aeroport

Ruxandra Ion (66 de ani) a relatat, pe Facebook, experiența trăită, una extrem de neplăcută. „Suntem în aeroport! Am așteptat vacanța asta cum nu vă puteți imagina. Călătorim doar noi doi. 73 si 66 de ani. Eu cu scooter de mobilitate, cu care merg de 2 ani. E aprobat de toate companiile aeriene. Azi am avut o experiența TERIFIANTĂ la trecerea de la agabaritice. Am fost tratați oribil de niște funcționari plătiți din banii noștri.

Am aflat, printre altele, de la singura domnișoară care era de servici că data viitoare să vin cu însoțitor, că nu e treaba lor să urce scooterul pe bandă. O lipsă de respect inimaginabilă. Aroganți… A durat 30’ de nervi și de suportat nesimțirea unor oameni fără bun simt. IMPORTANT, doamna de la Tarom chemată să semneze aprobarea scooterului, amabilă, politicoasă. Singura gură de aer într-o mare de aroganță și lipsă de empatie. E prima oară și primul aeroport unde se întâmpla asa ceva. SHARE VA ROG”, a scris celebra producătoare TV, pe Facebook.

Experiență umilitoare și în aeroportul din Nisa

În aprilie 2019, Ruxandra Ion a mai trăit o situație dificilă în aeroport, însă de această dată, în străinătate, înainte de a urca într-un avion cu destinaţia Bucureşti. “Aeroportul din Nisa, ieri seara (11 aprilie 2019, n.r.). Cursa Blue Air pentru Bucureşti Otopeni.

Din cauza problemelor cu genunchii, în situaţii în care stau prea mult în picioare, bastonul nu mai e suficient. Asistenta aeroportului îmi oferă un scaun cu rotile. Mi se spune că trebuie să mă îmbarc prima.

Ajung la uşa avionului însoţită de soţul meu, colega mea, Ana, cu care am fost la festivalul Mip TV de la Cannes şi două colaboratoare de la firma de distribuţie Vertical. La uşa avionului stă de pază şefa agenţiei Blue Air din Nisa, care nu îi permite însoţitorului francez să mă ajute să urc în avion. Fără nici o explicaţie. Le invită pe cele două doamne de la Vertical şi, dupa ele, pe ceilalţi pasageri.

Nici eu, nici însoţitorii mei, inclusiv domnul de la aeroport, nu înţelegeam nimic. Când întrebăm ce se întâmplă, şefa agenţiei răspunde: «Handicapaţii nu au voie în avion cât timp se face alimentarea cu kerosen»”, povestește Ruxandra Ion.

“Soţul meu, care suferă de inimă, a trebuit să ia pastile”

“Îi răspund frumos că nu sunt handicapată şi că am o problemă la genunchi. Ridică tonul. Soţul meu îi reproşează că se poartă aşa. Eu stau în scaunul cu rotile şi lumea se holbează la mine. Iese mecanicul de zbor. Şefa, că doamnă nu poate fi numită, îl întreabă când se termina alimentarea, să îmbarce «handicapata». Omul răspunde că s-a terminat şi că mă puteam îmbarca de la început. Deşi am avut loc plătit în primul rând, am stat minute bune în picioare, până să mă pot aşeza. Soţul meu, care suferă de inimă, a trebuit să ia pastile.

Ce să spun? Că sunt femeie? Că nu mai sunt tânără? Că am nişte probleme de sănătate? Că o şefă de agenţie din Nisa, Franţa, nu ştie că handicapat e un cuvânt cu sens peiorativ, că nu are dreptul să îl adreseze nimănui, poate fi dată în judecată numai pentru asta, şi ea şi compania Blue Air, pe care o reprezintă?

Că m-am simţit jignită, umilită, pe banii mei, între românii mei? Că veneam dintr-un loc unde oamenii mă respectă, unde cariera mea e recunoscută, unde oamenii schimbă locul întâlnirii să nu trebuiască să merg prea mult, să urc scări. Şi ajung la avionul românesc unde «şefa de agenţie Blue Air Nisa» mă face handicapată. Aştept o poziţie oficială de la Blue Air”, a scris Ruxandra Ion, pe Facebook, la vremea aceea.

Cine este Ruxandra Ion

Ruxandra Ion este una dintre cele mai cunoscute producătoate TV din România. De numele ei se leagă producții de mare audiență, precum Abracadabra, Numai iubirea, Lacrimi de iubire, Păcatele Evei, Iubire ca-n filme, Daria, iubirea mea, Războiul sexelor, Inimă de țigan, Îngerașii, Aniela, Regina, State de România, Iubire și onoare, Pariu cu viața, Fructul oprit, Sacrificiul, Adela.

În 1990 a fost angajată la TVR unde, după câteva luni în care a fost regizor de montaj, s-a remarcat și a fost promovată ca realizatoare. La numai o lună, a realizat prima emisiune pentru copii, „Abracadabra”. Apoi a fost solicitată la Pro TV, la doar o lună de la înființarea postului, și a devenit primul producător independent de emisiuni pentru copii din Estul Europei.

În martie 1998 este numită director executiv al primului canal TV pentru femei din România, Acasă TV, iar în 2004 devine și producător general Media pro Picture. În februarie 2014 fondează școala de actorie, regie, scenaristică și producție de Tv și film „Tv & Film Academy by Ruxandra Ion”. În 2015 devine consultant la Antena Group pentru Euforia TV și pentru producții. Ruxandra Ion are trei copii: Ducu, Cosmin și pe Cristina Ciobănașu, pe care a luat-o în familia ei după ce i-a cunoscut cazul la „Dansez pentru tine”.