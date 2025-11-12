Sânziana Negru, partenera de viața a finalistului „Asia Express”, Ștefan Floroaica, a transmis un mesaj emoționant chiar înainte de aflarea echipei câștigătoare a emisiunii. Iată ce a declarat aceasta!

Emoții înainte de marea finală

Sânziana a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Aceasta s-a declarat mândră de iubitul ei.

„E o experiență pe care am trăit-o amândoi și care ne-a apropiat și mai mult. N-am văzut nimic diferit la televizor, față de omul pe care îl am acasă și sunt cu atât mai mândră de el pentru că puțini înțeleg cât efort, cât autocontrol și câtă putere interioară cere o astfel de aventură”, a scris aceasta, pe Instagram.

„Pare simplu de acasă”

Sânziana a mai mărturisit, din propria experiență, că emisiunea pare ușoară de acasă, însă, în realitate, lucrurile stau diferit. Aceasta a participat și ea la America Express, în 2023, alături de Laura Giurcanu. Cele două au câștigat competiția.

„O bună parte din cei care mă urmăresc nu cred că se uită la emisiune, așa că vă spun că este show-ul ăla dur de la TV, care pare simplu de acasă, la care oamenii se uită și spun „Eu aș fi făcut mai bine” sau „Eu n-aș fi reacționat așa. Dar nimic nu te pregătește pentru Asia Express, pentru foame, lipsa somnului, presiune și vulnerabilitate”, a mai scris Sânziana.

Marea finală

Marea finală se dă între două echipe, singurele rămase în competiție, pe „Drumul Eroilor”. Este vorba despre echipele formate din Dan Alexa și Gabi Tamaș și Ștefan Floroaica cu Alexandru Ion.

Sezonul 8 al emisiunii a debutat pe Antena 1 pe 7 septembrie 2025. La început au fost 9 echipe. Printre primele echipe eliminate au fost: Călina & Catinca Roman, Raluca Bădulescu & Florin Stamin, Alina Pușcău & Cristina Postu. Traseul a cuprins trei țări: Filipine, Vietnam şi Coreea de Sud. Finala are loc la Seul.