B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală

Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală

Selen Osmanoglu
12 nov. 2025, 22:56
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Sursa foto: Facebook/ America Express România
Cuprins
  1. Emoții înainte de marea finală
  2. „Pare simplu de acasă”
  3. Marea finală

Sânziana Negru, partenera de viața a finalistului „Asia Express”, Ștefan Floroaica, a transmis un mesaj emoționant chiar înainte de aflarea echipei câștigătoare a emisiunii. Iată ce a declarat aceasta!

Emoții înainte de marea finală

Sânziana a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Aceasta s-a declarat mândră de iubitul ei.

„E o experiență pe care am trăit-o amândoi și care ne-a apropiat și mai mult. N-am văzut nimic diferit la televizor, față de omul pe care îl am acasă și sunt cu atât mai mândră de el pentru că puțini înțeleg cât efort, cât autocontrol și câtă putere interioară cere o astfel de aventură”, a scris aceasta, pe Instagram.

„Pare simplu de acasă”

Sânziana a mai mărturisit, din propria experiență, că emisiunea pare ușoară de acasă, însă, în realitate, lucrurile stau diferit. Aceasta a participat și ea la America Express, în 2023, alături de Laura Giurcanu. Cele două au câștigat competiția.

„O bună parte din cei care mă urmăresc nu cred că se uită la emisiune, așa că vă spun că este show-ul ăla dur de la TV, care pare simplu de acasă, la care oamenii se uită și spun „Eu aș fi făcut mai bine” sau „Eu n-aș fi reacționat așa. Dar nimic nu te pregătește pentru Asia Express, pentru foame, lipsa somnului, presiune și vulnerabilitate”, a mai scris Sânziana.

Marea finală

Marea finală se dă între două echipe, singurele rămase în competiție, pe „Drumul Eroilor”. Este vorba despre echipele formate din Dan Alexa și Gabi Tamaș și Ștefan Floroaica cu Alexandru Ion.

Sezonul 8 al emisiunii a debutat pe Antena 1 pe 7 septembrie 2025. La început au fost 9 echipe. Printre primele echipe eliminate au fost: Călina & Catinca Roman, Raluca Bădulescu & Florin Stamin, Alina Pușcău & Cristina Postu. Traseul a cuprins trei țări: Filipine, Vietnam şi Coreea de Sud. Finala are loc la Seul.

Tags:
Citește și...
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Monden
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
Monden
Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
Monden
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
Monden
Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
Monden
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
Monden
Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
Monden
Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
Adriana Bahmuțeanu, despre Silviu Prigoană: „Era foarte bun cu străinii, dar foarte rău cu noi, familia”/ „Hitler era mic copil”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, despre Silviu Prigoană: „Era foarte bun cu străinii, dar foarte rău cu noi, familia”/ „Hitler era mic copil”
Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
Monden
Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
Monden
Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
Ultima oră
22:57 - Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
22:37 - Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi
22:08 - Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
22:07 - Ministrul Justiției, după întâlnirea lui Nicușor Dan cu magistrații și liderii coaliției pe tema pensiilor speciale: “Au existat discuții ample, însă, nu am în față perspectiva unei finalități în ceea ce privește conturarea unui proiect de lege” (VIDEO)
21:55 - Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
21:52 - Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
21:33 - Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
21:22 - Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
21:20 - România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari
20:50 - 1.300 de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Cum vor fi acoperite datoriile uriașe către furnizori