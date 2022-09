Saveta Bogdan, reacție surprinzătoare la bătaia dintre Anamaria Prodan şi Reghecampf: „Eu i-aș zice să se liniștească...”

Saveta Bogdan a avut o reacţie neaşteptată despre bătaia dintre Anamaria Prodan şi Reghe. Impresara şi antrenorul de fotbal au fost implicaţi într-un scandal monstru, zilele trecute, când s-au bătut în plină stradă.

dintre cei doi a durat mai mult decât s-a crezut inițial, când au apărut primele secvențe de la incident.

Saveta Bogdan, reacţie neaşteptată despre bătaia dintre Anamaria Prodan şi Reghe

Artista de muzică populară nu este de acord cu ceea ce face impresara şi anume că nu acceptă faptul că soţul ei nu o mai iubeşte şi vrea să trăiască alături de altă femeie.

Cântăreața s-a confruntat cu o situație similară, cu cel de-al doilea soț, dar lucrurile s-au rezolvat pe cale pașnică și fără a fi expuse problemele în public.

„Și eu am trecut prin așa ceva, am fost bătută de al doilea soț. Dar eu când a dat în mine am mers și am băgat divorț. Eu – la stânga, tu – la dreapta. În cazul meu, nu am vrut să afle gura lumii, gura satului cum s-ar zice.

Eu am divorțat frumos. După ceva timp a venit la fată să o vadă. Ne-am comportat ca niște necunoscuți. Eu i-am zis: ‘du-te cu alta dacă te-ai îndrăgostit, că mă îndrăgostesc și eu. Da’ nu am voie?’ Fiecare și-a văzut de treburile lui după aceea. Nu se poate dragoste cu forța.

Eu i-aș zice să se liniștească, să înțeleagă că dragostea cu forța nu se poate, să își vadă de lucrurile ei, că nu se poate altfel. Toată lumea are probleme, dar nu sunt de acord cu bătăi în stradă, cu tot ce se petrece. Nu e frumos pentru copii… E păcat de copii.

Vă dați seama, copiii mai merg la școală, se spun tot felul. E păcat că sunt în situația asta, dar cred că Ana va trece și peste cumpăna asta. Peste un an o să și uite că s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a declarat Saveta Bogdan, pentru Fanatik.ro.

Detalii neștiute despre scandalul fără precedent dintre impresară și antrenor

s-au ales cu dosare penale și au primit și ordine de protecție unul împotriva celuilalt. Impresara și antrenorul s-au luat la bătaie în stradă și nu regretă ceea ce au făcut. Se pare că foștii soți au avut motive întemeiate ca să se atace reciproc.

Impresara le-a spus polițiștilor la audieri că Reghe a venit beat și a intrat în casa lor din Snagov, unde a lovit-o și a tras-o de păr. Pe de altă parte, și Laurențiu Reghecampf a fost văzut cu un ochi vânăt. Ea a recunoscut că l-a lovit pe fostul soț, dar doar pentru a se apăra pentru că acesta a venit cu amenințări duhnind a alcool.

„Dacă este o persoană publică este apărată de unii sau de alţii, pentru că legea nu îşi face cum ar trebui treaba. Că dacă se întâmpla lucrul ăsta când am făcut prima plângere, că ne temem pentru viaţa noastră nu ajungeam să vină Laurenţiu Reghecampf duhnind a alcool, abia se ţine pe picioare.

Poliţia nu vrea să ia probe de sânge. Toată lumea se uită, zâmbește că noi locuim în Snagov şi suntem celebrități.

Același poliţist care acum câteva luni mi-a luat mie declaraţie când la fel a venit peste noi în casă, când la fel a venit în stare de ebrietate cum este şi acum, o să-l vedeţi cum arată.

Nu se poate să stăm să vină să ne omoare în casă şi să vină poliţia să îşi dea seama pe urmă că au greșit că nu a luat prima dată măsuri. Ne-a înjurat, ne-a ameninţat că ne omoară”, a spus Anamaria Prodan după audieri.