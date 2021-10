Silviu Costan, ”Foca” de la ”Chefi la cuțite”, i-a furat iubita unui prieten: ”Ea m-a ales pe mine”

Silviu Costan, concurentul Foca de la ”Chefi la cuțite”, e căsătorit de șapte ani cu aleasa inimii lui, Larisa, și împreună trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Recent, acesta a povestit cum a cunoscut-o pe tânără. Foca a spus că i-a furat-o unui prieten.

Foca de la ”Chefi la cuțite” i-a furat iubita unui prieten

„Era un prieten de-al meu, iar băiatul zicea să ieșim împreună, mai mergem la o cafea, ne mai plimbăm. Am mai mers într-un parc mi-a zis ”Hai că vreau să mă întâlnesc o fată”. Am mers, dar ce crezi, fata m-a ales pe mine. Era prima întâlnire, cum era mai pe vremuri că nu era social media. Ea a vrut să mă cunoască mai bine pe mine”, a povestit Foca, potrivit SpyNews.

Silviu Costan a mai afirmat că tânăra a fost cea care l-a căutat, iar el a acceptat să se mai vadă cu ea.

Foca a fost printre cei mai buni concurenți ai sezonului 8 de la „Chefi la cuțite”. La vremea aceea, el a mărturisit că soția a fost cea care l-a înscris în competiția culinară.

„Nevasta mea m-a înscris. Mi-a căzut fața când am văzut mesajul de la ea, că sunt înscris. M-a luat cu dureri de cap, cu frisoane, cu tot. Nu am avut eu curaj să mă înscriu, nu mă văd la televizor. Nu am absolvit nicio școală de bucătar, e doar pasiunea, dorința, experiența mea în bucătărie”, a spus Foca.