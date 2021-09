Simona Halep, după căsătoria cu Toni Iuruc: A fost o seară de neuitat! / Cel mai frumos cadou primit de sportivă

Simona Halep a declarat că e într-un moment de euforie prelungit de când s-a căsătorit cu Toni Iuruc. Sportiva a povestit că a avut emoții la cununie, dar apoi s-a relaxat și s-a bucurat de petrecere. „A fost o seară de neuitat”, a mai spus Halep. Aceasta a ținut apoi să-i mulțumească soțului ei pentru că „a făcut să fie totul la superlativ”.

Simona Halep, declarații după ce s-a căsătorit cu Toni Iuruc

„Sunt într-un moment de euforie prelungit pentru că sunt bucuroasă şi fericită de ceea ce se întâmplă în viaţa mea. Eu spun că m-am adaptat la noul statut (n.r. – de soţie) nu sunt schimbări, doar emoţionale. Am fost emoţionată la cununie atunci când am mers spre domnul primar. Dar după ce s-a încheiat ceremonia m-am relaxat şi m-am bucurat să îi am lângă mine pe toţi cei apropiaţi. A fost o seară de neuitat, m-am bucurat tare mult, am dansat foarte mult, mă dor tălpile încă. Acum o să mă recuperez câteva zile, dar a fost o noapte de neuitat şi îi mulţumesc lui Toni pentru că s-a ocupat de tot şi a făcut să fie totul la superlativ”, a declarat Simona Halep, citată de Agerpres.

Despre cadourile primite, Halep a afirmat: „Cel mai frumos cadou au fost rachetele de tenis de la doamna Ruzici. Au fost cadouri cerute… Pentru că am rugat-o să îmi dea o rachetă cu care a evoluat la Roland Garros. Soţul meu face o cameră, un fel de muzeu, cu toate trofeele mele, a fost dorinţa lui, nu a mea. Dorinţa mea a fost să facem această cameră la Constanţa, dar s-a schimbat planul şi este la Bucureşti. Toni a vrut o rachetă de-a domnului Ţiriac, una a domnului Năstase şi una de la doamna Ruzici. Până acum am primit doar de la doamna Ruzici, bărbaţii se lasă greu observ”.

Simona Halep s-a căsătorit cu Toni Iuruc

Halep și Iuruc au avut cununia civilă miercuri, la Constanța. Nași le-au fost afaceristul Dani Caramihai și soția acestuia. Caramihai e unul dintre proprietarii clubului în care a avut loc petrecerea.

Halep și Iuruc au ales un meniu aparte. Invitații au fost și ei pe măsură. Printre ei: Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Ștefan Bănică Jr, George Cosac sau Florin Segărceanu, Dan Bittman și Loredana.

Atât Simona Halep cât și Toni Iuruc țin foarte mult la tradiția machedonează, iar motivul pentru care au ales ziua de miercuri pentru cununie este unul strâns legat de datinile lor.