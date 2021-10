Sorin Bontea, anunțul care i-a luat pe fani prin surprindere. Cum a apărut la Chefi fără limite (Antena 1), în Grecia

Chef Sorin Bontea și-a luat fanii prin surprindere. Bucătarul de la Antena 1 a distribuit o fotografie din Grecia, din timpul filmărilor Chefi fără limite, iar internauții nu se așteptau să-l vadă în această ipostază.

De cele mai multe ori, chefii apar în costumele de bucătari, speciale pentru emisiunile și concursurile din care fac parte. În Grecia, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au adoptat ținute lejere în Grecia, costumații ce le-au permis să se miște cât mai ușor și cât mai bine.

View this post on Instagram A post shared by Chefi fara limite (@chefifaralimite)

Sorin Bontea și-a luat fanii prin surprindere în Grecia

Recent, Sorin Bontea le-a pregătit o surpriză fanilor de pe Facebook și Instagram. Celebrul bucătar de la Antena 1 s-a aranjat, s-a îmbrăcat la costum și s-a fotografiat, imaginea fiind distribuită în mediul online.

Accesorizat cu o pălărie neagră și o batistă verde, chef Sorin Bontea a afișat zâmbetul inconfundabil și a stat la poză. Una dintre puținele imagini în care nu chef-ul de la Antena 1 nu apare în timpul filmărilor și nici în timpul competiției, imaginea îl surprinde pe Bontea relaxat.

„Bună dimineața… la costum!”, a scris Sorin Bontea la imaginea pe care a distribuit-o în mediul online.

Fanii au reacționat imediat și i-au transmis lui Sorin Bontea mesaje în care îi urează o zi frumoasă.

Chefi fără limite, noul show culinar de la Antena 1

Chef Sorin Bontea se bucură de experiența din Grecia, însă concursul reprezintă o mare provocare. Celebrul bucătar de la Antena 1 își dorește să câștige.

„Acest format, Chefi fără limite, cred că va scoate tot ce e mai rău în noi. Iar în felul ăsta nu cred că ne-ați văzut niciodată, adică așa în aer liber și lăsați de capul nostrum, să nu avem nicio limită. Va fi practice și o expediție culinară. Vom vedea rețete noi, locuri noi și foarte multe situații dificile. Abia aștept să îi văd și pe prietenii mei, Cătălin și Florin, la treabă.

Schimbăm insule dintr-o parte în alta, se schimbă tradiția. Fiecare insula are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm. La felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici”, a declarat Sorin Bontea, într-un clip postat de către Chefi fără limite pe Instagram.