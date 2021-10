Cum se distrează cei trei bucătari de la Antena 1 la Chefi fără limite. Sorin Bontea a dezvăluit tot (FOTO)

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se află în prezent în Grecia, pentru filmările Chefi fără limite. Recent, Bontea a distribuit pe Facebook o imaginea în care le arată fanilor ce fac cei trei, când nu sunt la filmări. Echipa de bucătari de la Antena 1 se distrează de minune în pauzele de filmare, iar momentele sunt mereu împărtășite fanilor internauți.

Noul show culinar de la Antena 1 va fi prezentat de Irina Fodor, care se află, la rândul ei, în Grecia pentru filmări.

View this post on Instagram A post shared by Chefi fara limite (@chefifaralimite)

Cum se distrează Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu în Grecia

Cei trei chefi se bucură de clipe de neuitat în Grecia, însă concursul Chefi fără limite le dă și de furcă. Echipa de bucătari de la Antena 1 postează momente din spatele camerei, dar și din timpul filmărilor. Iar fanii reacționează imediat atunci când văd glumele pe care Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu le fac între ei.

În urmă cu câteva zile, Florin Dumitrescu s-a dat drept șoferul echipei de filmare și a mers la colegii săi pentru a-i conduce la locație.

În urmă cu puțin timp, și Sorin Bontea și-a surprins fanii internauți. Cheful de la Antena 1 a distribuit o imagine alături de colegii săi, însoțită de descrierea: „Stați frumos la poză!” Am stat!

Ce spune Sorin Bontea despre filmările cu Antena 1, din Grecia

Sorin Bontea a vorbit și despre experiența pe care o trăiește în Grecia și a povestit ce presupun filmările pentru Chefi fără limite. Celebrul bucătar de la Antena 1 recunoaște că întreg show-ul este o provocare, iar formatul este unul care a adus și o serie de dificultăți.

Totuși, Bontea este optimist și sigur își dorește să câștige această cursă și să se bucure din plin de victoria pe care o va aduce finala.

„Acest format, Chefi fără limite, cred că va scoate tot ce e mai rău în noi. Iar în felul ăsta nu cred că ne-ați văzut niciodată, adică așa în aer liber și lăsați de capul nostrum, să nu avem nicio limită. Va fi practice și o expediție culinară. Vom vedea rețete noi, locuri noi și foarte multe situații dificile. Abia aștept să îi văd și pe prietenii mei, Cătălin și Florin, la treabă.

Schimbăm insule dintr-o parte în alta, se schimbă tradiția. Fiecare insula are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm. La felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici”, a declarat Sorin Bontea, într-un clip postat de către Chefi fără limite pe Instagram.