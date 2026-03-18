Un actor celebru apare într-o producție după moarte cu ajutorul AI. Cum va fi folosită inteligența artificială în noul film

Iulia Petcu
19 mart. 2026, 00:02
Actorul american Val Kilmer, care a murit în 2025 la vârsta de 65 de ani, va apărea într-un nou film prin intermediul tehnologiei digitale. Producția readuce în atenție modul în care inteligența artificială este utilizată în cinematografie, în contexte tot mai complexe.

Cum va apărea actorul în noul film

Filmul „As Deep As the Grave”, inspirat dintr-o poveste reală din anii 1920, va include o versiune generată digital a lui Val Kilmer. Personajul interpretat, părintele Fintan, este prezentat ca un expert în ocultism și, în același timp, preot catolic.

Regizorul Coerte Voorhees a explicat că rolul a fost conceput inițial pentru actor, însă acesta nu a mai putut participa la filmări din cauza problemelor de sănătate. „El era actorul pe care mi-l doream pentru acest rol”, a declarat acesta.

Pentru realizarea proiectului, echipa folosește imagini și înregistrări din cariera actorului, care sunt integrate cu ajutorul unor instrumente moderne de inteligență artificială. Apariția digitală va acoperi o parte semnificativă din film.

Ce spune familia actorului despre proiect

Producătorii colaborează direct cu moștenitorii lui Val Kilmer, care și-au dat acordul pentru utilizarea imaginii și vocii actorului, potrivit The Guardian. În proces este implicată și fiica sa, Mercedes, alături de alți membri ai familiei.

„Familia lui tot spunea cât de important considerau că este filmul și că Val își dorea cu adevărat să facă parte din acesta”, a declarat Voorhees. „El chiar credea că este o poveste importantă la care voia să-și asocieze numele… În ciuda faptului că unii oameni ar putea-o numi controversată, asta era ceea ce voia Val.”

Regizorul a menționat că și fiul actorului, Jack, susține inițiativa, contribuind la decizia de a continua proiectul în această formă. Acordul familiei a fost esențial pentru implementarea soluției tehnice, relatează Digi24.

Ce context are filmul și utilizarea tehnologiei

„As Deep As the Grave” se bazează pe povestea arheologilor Ann și Earl Morris, care au colaborat cu populația Navajo pentru a descoperi o civilizație veche din America de Nord. Producția include și alți actori cunoscuți, precum Tom Felton și Abigail Lawrie.

Utilizarea inteligenței artificiale în cinema a devenit mai frecventă în ultimii ani, fiind aplicată în diverse etape ale producției. În acest caz, tehnologia este folosită pentru a recrea prezența unui actor în cadrul unei povești deja dezvoltate.

