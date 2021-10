Zanni, câștigătorul ”Survivor România”, s-a întors în centrul de plasament în care a crescut: „Simt că nu am reglat conturile”

Zanni, câștigătorul ”Survivor România”, a crescut în condiții greu de imaginat,după ce părinții l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Acum el s-a întors în centrul de plasament, iar emoțiile l-au copleșit.

Zanni a mers în centrul de plasament în care a crescut

„Aici am crescut eu de la 6 ani. Nu am mai fost aici de vreo doi-trei ani, deci o să fie o surpriză și pentru mine. Simt că nu am reglat conturile, simt că prea m-am rupt de locul ăsta, brusc, fără explicații, fără rămas-bun, fără să rămân într-o relație bună cu oamenii ăștia.

Viața m-a cam luat și m-a smuls și am fost obligat să mă concentrez pe alte chestii, dar acum că m-am mai relaxat… Casele sunt numerotate aici, cu un băiat care a crescut aici încă mai țin legătura”, a spus Zanni, potrivit cancan.ro.

El a povestit de mai multe ori ce copilărie grea a avut: „Până la 6 ani nu știam ce se întâmplă cu viața mea, eram ca un animal. Îmi amintesc că au venit, la un moment dat, cu un tort și nu înțelegeam de ce toată lumea cânta. Nu știam că este ziua mea, că o dată pe an se sărbătorește, nu știam ce înseamnă zi de naștere. Nu știam că sunt băiat, ne băgau la dușuri pe toți. A fost teribil. Când am mers în alt centru, oamenii de acolo au început să mă învețe diverse lucruri pe care nu le știam. Ei au văzut că eram ca un animal. Miroseam tot ce primeam”.