B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Președintele Nicușor Dan, după videoconferința „Coaliției de Voință”: „Avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei”

Președintele Nicușor Dan, după videoconferința „Coaliției de Voință”: „Avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei”

Elena Boruz
13 aug. 2025, 20:45
Președintele Nicușor Dan, după videoconferința „Coaliției de Voință”: „Avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei”
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube

Președintele Nicușor Dan a făcut o postare pe platformele de socializare, în urma participării la videoconferința „Coaliției de voință”.

Șeful statului a transmis că a adus în discuție faptul că pentru România „coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale”.

Cuprins:

  • Nicușor Dan: „Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri”
  • Nicușor Dan: „Modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România”

Nicușor Dan: „Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri”

În cadrul postării, Nicușor Dan a precizat faptul că salută interesul lui Donald Trump de a înceta războiul în care se află Ucraina.

„Tocmai am participat la videoconferința Coaliției celor dispuși să acționeze pentru a coordona pozițiile noastre înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska.  Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm, de asemenea, determinarea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri”, a afirmat Nicușor Dan, miercuri, într-o postare pe platforma X.

Nicușor Dan: „Modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România”

De asemenea, președintele României a explicat că modalitatea de realizare a păcii este importantă inclusiv pentru țara noastră.

„Fiind vecinul cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei. Suntem de acord, de asemenea, că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a mai transmis Nicușor Dan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
Externe
Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”
Politică
Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”
Grindeanu, după întâlnirea cu ministrul Finanțelor: „Suprataxarea marilor averi și impozit mai mare pe criptomonede, printre măsurile analizate”
Politică
Grindeanu, după întâlnirea cu ministrul Finanțelor: „Suprataxarea marilor averi și impozit mai mare pe criptomonede, printre măsurile analizate”
Ministrul Finanțelor anunță un nou sistem de taxare a companiilor multinaționale. Nazare: vrem investiții, dar și impozit corect pe profit
Politică
Ministrul Finanțelor anunță un nou sistem de taxare a companiilor multinaționale. Nazare: vrem investiții, dar și impozit corect pe profit
Firmele, obligate să-și majoreze capitalul social. Cum vrea să scoată Nazare bani de la firmele aflate în insolvență
Politică
Firmele, obligate să-și majoreze capitalul social. Cum vrea să scoată Nazare bani de la firmele aflate în insolvență
Victor Negrescu, despre așteptările liderilor europeni după discuția cu Donald Trump: „Este important ca vocea Ucrainei să fie auzită” (VIDEO)
Politică
Victor Negrescu, despre așteptările liderilor europeni după discuția cu Donald Trump: „Este important ca vocea Ucrainei să fie auzită” (VIDEO)
Bolojan accelerează reforma instituțiilor din subordine. Data-limită pentru planurile de eficientizare
Politică
Bolojan accelerează reforma instituțiilor din subordine. Data-limită pentru planurile de eficientizare
Ministrul Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare a companiilor multinaționale. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune (VIDEO)
Politică
Ministrul Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare a companiilor multinaționale. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune (VIDEO)
Ionuț Pucheanu (PSD): Guvernul, în loc să taie otova de la primării, mai bine s-ar ocupa de agenții și numărul de angajați ai ministerelor (VIDEO)
Politică
Ionuț Pucheanu (PSD): Guvernul, în loc să taie otova de la primării, mai bine s-ar ocupa de agenții și numărul de angajați ai ministerelor (VIDEO)
Simion vrea guvernare AUR – PSD: „Sperăm noi ca din toamnă”. Pe cine propune premier
Politică
Simion vrea guvernare AUR – PSD: „Sperăm noi ca din toamnă”. Pe cine propune premier
Ultima oră
20:26 - Bucureștiul extinde benzile unice STB: camere video pe autobuze pentru șoferii indisciplinați. Ce a declarat Stelian Bujduveanu
20:25 - Incendii puternice în mai multe destinații turistice din Grecia. Mai multe zone au fost evacuate
20:19 - Strategia secretă a Prințului Harry pentru a-și repara imaginea, explicată de un expert. Ce ar fi vrut acesta
19:51 - Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul
19:49 - DNSC avertizează: „O campanie guvernamentală” falsă promite laptopuri gratuite contra unei taxe de transport
19:30 - Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Ce va primi Mihaela Rădulescu
19:21 - Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
19:18 - Cum l-au transformat pe Radu Vâlcan cele 9 sezoane de „Insula Iubirii” pe care le-a prezentat? Bărbatul a spus cât de mult îl sprijină Adela Popescu
18:50 - Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”
18:44 - Copil de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie. Unde s-a petrecut incidentul și ce detalii au ieșit la iveală