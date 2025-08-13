Președintele Nicușor Dan, după videoconferința „Coaliției de Voință”: „Avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei”

Președintele Nicușor Dan a făcut o postare pe platformele de socializare, în urma participării la videoconferința „Coaliției de voință”.

a transmis că a adus în discuție faptul că pentru România „coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale”.

În cadrul postării, Nicușor Dan a precizat faptul că salută interesul lui de a înceta războiul în care se află Ucraina.

„Tocmai am participat la videoconferința Coaliției celor dispuși să acționeze pentru a coordona pozițiile noastre înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska. Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm, de asemenea, determinarea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri”, a afirmat Nicușor Dan, miercuri, într-o pe platforma X.

De asemenea, președintele României a explicat că modalitatea de realizare a păcii este importantă inclusiv pentru țara noastră.

„Fiind vecinul cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei. Suntem de acord, de asemenea, că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a mai transmis Nicușor Dan.