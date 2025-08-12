Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele României, Nicușor Dan, au avut marți o convorbire telefonică în care au discutat despre pașii următori pentru atingerea unui acord de pace și despre sprijinul european pentru Ucraina.

Cei doi lideri au convenit asupra unei viitoare vizite la Kiev, în toamna acestui an.

Cuprins:

Care este coordonarea pașilor diplomatici și cum decurge sprijinul european

Care este poziția României în contextul războiului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe platforma X că a avut o discuție cu președintele României, Nicușor Dan, referitoare la pașii următori în planul diplomatic și la pregătirea unor contacte importante în zilele ce urmează.

Liderul de la Kiev a exprimat recunoștință României și Uniunii Europene pentru sprijinul constant acordat țării sale.

„Am coordonat pașii noștri comuni în diplomație și pregătim contacte importante chiar de mâine. Am mulțumit lui Nicușor Dan și tuturor liderilor UE pentru declarația clară de susținere a independenței, integrității teritoriale și suveranității Ucrainei.

Suntem cu toții de acord: primul pas spre o pace justă trebuie să fie încetarea focului”, a declarat Volodimir Zelenski, pe platforma X.

Acesta a subliniat că, „dacă Rusia nu este pregătită să oprească crimele, atunci trebuie impuse sancțiuni asupra economiei sale, care să o oblige să o facă”, potrivit aceleiași surse.

I spoke with Romania’s President . We coordinated our next joint steps in diplomacy and are preparing for important contacts already tomorrow. I thanked Nicușor Dan and all EU leaders for today’s statement of clear support for Ukraine’s independence, territorial… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

Care este poziția României în contextul războiului

La rândul său, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a avut o discuție detaliată cu liderul și că România va sprijini în continuare eforturile pentru o durabilă.

„Astăzi am avut o discuție telefonică în profunzime cu președintele Zelenski. I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace cuprinzătoare și de durată în Ucraina, pentru ca atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România sprijină eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție”, a declarat Nicușor Dan pe X.

Acesta a adăugat că, „acordul trebuie să fie just, de durată și sustenabil. Pacea trebuie să fie obținută cu Ucraina la masa negocierilor. România sprijină suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”.

Today I had in-depth phone discussion with President . I presented him my view, that we need a comprehensive & lasting peace in Ukraine, so that Russia’s daily atrocities stop. Romania supports the efforts of President Trump to reach a solution. An agreement must… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Nicușor Dan a confirmat că a acceptat invitația lui Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă, echipele celor două părți lucrând deja la detaliile vizitei.

Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au loc în marja intensificării eforturilor internaționale pentru obținerea unui armistițiu în Ucraina și consolidarea sprijinului european. Liderii celor două țări au transmis că vor continua colaborarea pentru atingerea unei păci în regiune.