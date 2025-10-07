B1 Inregistrari!
Metrorex ar putea renunța la plata cu cardul. Cum s-a ajuns în acest impas

Metrorex ar putea renunța la plata cu cardul. Cum s-a ajuns în acest impas

Iulia Petcu
07 oct. 2025, 19:00
Metrorex ar putea renunța la plata cu cardul. Cum s-a ajuns în acest impas
Sursa Foto: Facebook/ Metrorex
Cuprins
  1. De ce a fost anulată licitația Metrorex
  2. Cum a apărut blocajul în sistemul de plată
  3. Ce probleme tehnice au fost descoperite
  4. Ce urmează pentru plata cu cardul

Plata cu cardul bancar la metrou ar putea fi eliminată, după ce Metrorex a anulat și cea de-a doua licitație pentru „servicii bancare aferente activității comerciale”. Decizia vine într-un context tensionat, marcat de contestații și recunoașteri oficiale privind erori în procedura de achiziție. Primele probleme au apărut deja: la terminalul intermodal Străulești, șoferii nu au putut plăti cu cardul parcarea, semn că efectele sunt deja vizibile.

De ce a fost anulată licitația Metrorex

Potrivit informațiilor, anularea a venit după o contestație depusă de o firmă participantă la procedură, dar și în urma unei recunoașteri publice din partea Metrorex, care a admis că acuzațiile formulate sunt „corecte și întemeiate”. Această situație a dus la blocarea întregului proces și a ridicat semne de întrebare privind transparența și corectitudinea licitației.

Surse din cadrul Metrorex au explicat că „este vorba și despre un comision la fiecare tranzacție”, ceea ce a reprezentat unul dintre punctele sensibile ale disputei, relatează Adevărul.ro.

Cum a apărut blocajul în sistemul de plată

Contestatarul a reclamat modul de integrare a viitoarelor sisteme de plată cu echipamentele deja existente. Deși caietul de sarcini prevedea o obligație generală de integrare, Metrorex a clarificat ulterior că asocierea TIAB S.A., UTI GRUP S.A. și LOGIC IT CONSULT S.R.L., care administrează în prezent sistemul, nu va furniza documentația tehnică necesară, inclusiv codul sursă.

Această condiție a transformat o cerință tehnică deschisă într-una dependentă de „bunăvoința unui terț”, blocând practic competiția și evaluarea corectă a ofertelor. Contestatarul a susținut că această situație a creat un „avantaj competitiv” pentru operatorul deja implicat în sistem.

Ce probleme tehnice au fost descoperite

O a doua problemă majoră semnalată în contestație se referă la starea echipamentelor de validare. Metrorex a cerut ca toate aparatele să aibă certificări valabile, dar a transferat către ofertanți responsabilitatea verificării și recertificării acestora.

Compania a recunoscut că „nu deține și nu pune la dispoziție documentația privind statutul actual al acestor certificări”. În urma propriilor verificări, firma contestatară a descoperit că un tip de validator avea certificarea expirată din 28.12.2022 și fusese scos din lista oficială Visa în august 2025.

Astfel, unele echipamente aflate în exploatare nu mai respectă cerințele din propriul caiet de sarcini al Metrorex, iar această situație obligă eventualii ofertanți să suporte „costuri suplimentare și incertitudini” pentru recertificarea dispozitivelor care aparțin autorității contractante.

Ce urmează pentru plata cu cardul

După anularea licitației, viitorul plăților electronice la metrou este incert. Cu echipamente parțial neconforme, documentație lipsă și contestații neclarificate, riscul de a rămâne fără opțiunea de plată cu cardul este real. Până la lansarea unei noi proceduri, bucureștenii s-ar putea confrunta cu întreruperi ale acestui serviciu, indispensabil pentru transportul urban modern.

