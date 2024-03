A doua zi a alegerilor prezidențiale din Rusia. Sunt așteptate noi incidente violente

A doua zi a alegerilor prezidențiale din Rusia a început, cu urnele deschise atât în Rusia cât și în regiunile ucrainene ocupate de aceasta. Se așteaptă ca și sâmbătă să apară incidente violente, după ce în prima zi, mai mulți cetățeni nemulțumiți au încercat să saboteze desfășurarea activității electorale.

Central Election Commission Chairwoman Ella Pamfilova has said almost 2.6 million citizens across Russia cast their ballots during the early voting period from February 25 to March 14, state news agency TASS reported.

