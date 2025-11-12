Nicușor Dan a fost întrebat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă dacă a primit vreo informare cu privire la fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, dacă a fost colaborator sau agent al SIE ori al fostului serviciu secret comunist CIE.

A fost Călin Georgescu colaborator sau agent al SIE?

a precizat că răspunsul va apărea într-un raport privind alegerile prezidențiale din 2024 și pe care îl va prezenta în viitor.

“Am spus că o să ieșim cu un raport despre alegerile din 2024. Pentru acest raport există mai multe informări pe mai multe tipuri de informații, inclusiv biografia domnului Georgescu. Când vom ieși cu raportul, veți avea și răspunsul.”, a spus Nicușor Dan.

Ce probleme are administrația publică

Amintim că, miercuri, președintele României a ținut o conferință de presă în care a prezentat principalele capitole din strategia națională de apărare a României 2025-2030.

Nicușor Dan a subliniat faptul că fenomenul corupției și problemele administrației publice sunt două dintre vulnerabilitățile României.

„Administrația publică are niște probleme. (…) La acest nivel național, administrația nu lucrează cu date. Deci sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice. Fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și, din cauza asta, nu avem o viziune integrată și, bineînțeles, tot din cauza asta, nu avem nicio apetență a oamenilor din administrație de a inova”, a declarat președintele, potrivit .

Nicușor Dan a subliniat că, pe plan extern, o problemă ar fi că ordinea internațională este pusă în discuție.

„Războiul din Ucraina este un exemplu, vedem o creștere a tensiunilor militare peste tot în lume, vedem cumva o tendință de grupare a statelor guvernate autoritar și vedem o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli. Aceasta este partea militară a contextului sau strict geopolitică a contextului”, a mai explicat Nicușor Dan.