B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Strategia Națională de Apărare ajunge în Parlament pe 26 noiembrie. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Strategia Națională de Apărare ajunge în Parlament pe 26 noiembrie. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Adrian A
12 nov. 2025, 12:34
Strategia Națională de Apărare ajunge în Parlament pe 26 noiembrie. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Ce noutăți aduce strategia de apărare
  2. Critici pentru instituțiile publice

Nicușor Dan a reafirmat că noul document privind Strategia Națională de Apărare a Țării va fi finalizat și adoptat până la 26 noiembrie, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului său.

Ce noutăți aduce strategia de apărare

Șeful statului a precizat că documentul introduce două modificări majore: o atenție sporită asupra războiului hibrid și o „atacare frontală” a corupției, considerată o vulnerabilitate de securitate națională. Nicușor Dan a afirmat că dorește ca Serviciul Român de Informații să se implice mai activ în prevenirea și identificarea cazurilor de corupție, însă fără a interfera cu activitatea Parchetului.

„Strategia introduce un concept – independență solidară. Pe de o parte, acțiunile statului român să fie în sensul apărării și confirmării unei identități și în acest sens în relațiile sale externe să apere interesele României, în mod expres. Pe de altă parte, să păstreze jumătatea solidară a acestui concept – să păstreze angajamentele și parteneriatele internaționale avute.

Strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că contextul geopolitic este diferit. Faptul că ordinea internațională este pusă în discuție. Războiul din Ucraina este un exemplu. Vedem o creștere a tensiunilor militare în lume, o tendință de grupare a statelor guvernate autoritar și vedem o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli.

O altă vulnerabilitate și am insistat ca ea să fie clar delimitată și în strategia națională de apărare este corupția. Slăbește coeziunea socială și are consecințele sale în economie și în calitatea administrației.”, declară Nicușor Dan.

Critici pentru instituțiile publice

Nicușor Dan nu a ratat ocazia să critice instituțiile publice. Care vulnerabilizează chiar securitatea statului, spune președintele.

„Administrația publică are niște probleme. Cumva ăsta a fost unul din șocuri sau în orice caz surprinderi ale mele, că inclusiv la acest nivel național administrația nu lucrează cu date. Sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date.

Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice. Fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și din cauza asta nu avem o viziune integrată. Tot din cauza asta nu avem nicio apetență a oamenilor din administrație de a inova, de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă, ceea ce face ca administrația din România să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă.”, a declarat Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan nu se grăbește cu numirea șefilor de servicii de secrete. Președintele amână discuțiile pe acest subiect
Politică
Nicușor Dan nu se grăbește cu numirea șefilor de servicii de secrete. Președintele amână discuțiile pe acest subiect
Nicușor Dan acuză o presiune socială asupra magistraților. Cum caracterizează plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu
Politică
Nicușor Dan acuză o presiune socială asupra magistraților. Cum caracterizează plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu
Corupția și ineficiența administrației, între vulnerabilitățile statului. Nicușor Dan a prezentat strategia națională de apărare (VIDEO)
Politică
Corupția și ineficiența administrației, între vulnerabilitățile statului. Nicușor Dan a prezentat strategia națională de apărare (VIDEO)
Ciprian Ciucu: „Iată de ce ne trebuie un București pus la punct: ca să nu mai rămână bălți pe străzi după fiecare ploaie, așa cum vedem acum în centrul Capitalei” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: „Iată de ce ne trebuie un București pus la punct: ca să nu mai rămână bălți pe străzi după fiecare ploaie, așa cum vedem acum în centrul Capitalei” (VIDEO)
Nicușor Dan dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. AEP nu îi dă aproape un milion de lei
Politică
Nicușor Dan dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. AEP nu îi dă aproape un milion de lei
Deputat PSD trimis în judecată de DNA. Răzvan Ciortea este acuzat de abuz în serviciu şi fals în declaraţii
Politică
Deputat PSD trimis în judecată de DNA. Răzvan Ciortea este acuzat de abuz în serviciu şi fals în declaraţii
Cum se face propagandă. Ce spune Kelemen Hunor și ce înțeleg suveraniștii Ancăi Alexandrescu
Politică
Cum se face propagandă. Ce spune Kelemen Hunor și ce înțeleg suveraniștii Ancăi Alexandrescu
Sondaj de opinie pentru alegerile la Primăria Generală. Daniel Băluță conduce în preferințele de vot
Politică
Sondaj de opinie pentru alegerile la Primăria Generală. Daniel Băluță conduce în preferințele de vot
Protest împotriva austerității Guvernului Bolojan. Sindicaliștii ies în Piața Victoriei
Politică
Protest împotriva austerității Guvernului Bolojan. Sindicaliștii ies în Piața Victoriei
Ciprian Ciucu – primarul care joacă pentru echipa Bucureștiului
Politică
Ciprian Ciucu – primarul care joacă pentru echipa Bucureștiului
Ultima oră
13:31 - Nicușor Dan nu se grăbește cu numirea șefilor de servicii de secrete. Președintele amână discuțiile pe acest subiect
13:15 - Nicușor Dan acuză o presiune socială asupra magistraților. Cum caracterizează plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu
13:12 - CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
13:00 - Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți
12:53 - Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
12:27 - 12 noiembrie: Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Este prăznuit Sfântul Atanasie Todoran, născut într-un sat din Bistrița-Năsăud
12:18 - Corupția și ineficiența administrației, între vulnerabilitățile statului. Nicușor Dan a prezentat strategia națională de apărare (VIDEO)
12:10 - Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
11:52 - Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
11:44 - A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani