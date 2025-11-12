Strategia Națională de Apărare ajunge în Parlament pe 26 noiembrie. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan a reafirmat că noul document privind Strategia Națională de Apărare a Țării va fi finalizat și adoptat până la 26 noiembrie, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului său.

Ce noutăți aduce strategia de apărare

Șeful statului a precizat că documentul introduce două modificări majore: o atenție sporită asupra războiului hibrid și o „atacare frontală” a corupției, considerată o vulnerabilitate de securitate națională. Nicușor Dan a afirmat că dorește ca Serviciul Român de Informații să se implice mai activ în prevenirea și identificarea cazurilor de corupție, însă fără a interfera cu activitatea Parchetului.

„Strategia introduce un concept – independență solidară. Pe de o parte, acțiunile statului român să fie în sensul apărării și confirmării unei identități și în acest sens în relațiile sale externe să apere interesele României, în mod expres. Pe de altă parte, să păstreze jumătatea solidară a acestui concept – să păstreze angajamentele și parteneriatele internaționale avute.

Strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că contextul geopolitic este diferit. Faptul că ordinea internațională este pusă în discuție. Războiul din Ucraina este un exemplu. Vedem o creștere a tensiunilor militare în lume, o tendință de grupare a statelor guvernate autoritar și vedem o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli.

O altă vulnerabilitate și am insistat ca ea să fie clar delimitată și în strategia națională de apărare este corupția. Slăbește coeziunea socială și are consecințele sale în economie și în calitatea administrației.”, declară Nicușor Dan.

Critici pentru instituțiile publice

Nicușor Dan nu a ratat ocazia să critice instituțiile publice. Care vulnerabilizează chiar securitatea statului, spune președintele.

„Administrația publică are niște probleme. Cumva ăsta a fost unul din șocuri sau în orice caz surprinderi ale mele, că inclusiv la acest nivel național administrația nu lucrează cu date. Sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date.

Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice. Fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și din cauza asta nu avem o viziune integrată. Tot din cauza asta nu avem nicio apetență a oamenilor din administrație de a inova, de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă, ceea ce face ca administrația din România să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă.”, a declarat .