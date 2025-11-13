B1 Inregistrari!
Adrian A
13 nov. 2025, 14:40
Adevărul despre relația lui Cătălin Drulă cu Nicușor Dan. Ce spune candidatul USR la Primăria Capitalei (VIDEO)
Foto: Facebook / Cătălin Drulă
Cătălin Drulă a vorbit despre relația pe care o are cu Nicușor Dan și a explicat că respectul reciproc și relația de colaborare sunt importante, dar nu asta l-a împins psre candidatura la Primăria Capitalei.

Ce spune Drulă despre relația cu Nicușor Dan

Candidatul USR la Primăria Generală spune că e normal ca Nicușor Dan să îl susțină pentru că au o relație de lungă durată, însă sprijinul președintelui nu a fost decisiv în hotărârea de a candida.

„Nu acest sprijin este motivul pentru care candidez. Eu candidez ca să fac niște lucruri pentru bucureșteni. Mă bucur că avem acest sprijin care vine dintr-o relație veche. Am fost implicat, cumva, ca cetățean voluntar încă din campania din 2012, când a candidat prima dată Nicușor Dan la Primăria Capitalei.

Avem o lungă colaborare din societatea civilă, ulterior în funcțiile instituționale pe care le-am avut. Am fost ministru al Transporturilor în 2021 și împreună cu Nicușor Dan am introdus biletul unic pe Metrorex și STB. Atunci am făcut o unificare tarifară și zona asta de bilet unic.

E un respect reciproc și o relație naturală de colaborare, dar dincolo de acest lucru, eu sunt bucureștean, sunt un om pasionat de dezvoltare, de infrastructură, de a așeza lucrurile pe baze serioase, cu bugete corecte.”, a spus Cătălin Drulă, într-un interviu pentru DC News.

Reformele votate de bucureșteni îi dau curaj

„Cred în aceste reforme votate de bucureșteni anul trecut, adică cele două referendumuri care au trecut cu brio – cel pe buget și cel pe urbanism – care  aduc orașul în coordonatele unei singure metropole, nu șase bucăți care se dezvoltă independent – mă refer la sectoare – și aduc lucrurile într-o zonă în care prioritățile mari pot fi finanțate. Astea sunt motivele pentru care candidez.

Bineînțeles că USR în București este o forță politică, este susținut de o parte mare din bucureșteni și e natural ca organizația să își dorească să își pună în practică politicile la nivel de Capitală. Din păcate, în momentul de față noi nu mai avem niciun primar de sector.”, spune candidatul USR la Primăria Generală.

