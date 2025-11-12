Primarul general, care va fi ales pe 7 decembrie trebuie să pună ordine în bani, în urbanism şi să dezvolte infrastructura. Acestea sunt așteptările pe care Nicușor Dan le are de la viitorul edil al Capitalei

Primarul general în viziunea lui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că este interesat de ceea ce se va întâmpla la după alegerile din 7 decembrie. Primarul general care îi va urma va trebui să pună ordine în banii municipalității, dar și în regulile de urbanism. Totodată, el consideră că acesta va trebuie să se implice în dezvoltarea infrastructurii locale.

Șeful statului a declarat că și-ar fi dorit ca alegerile locale să se desfășoare în două tururi. El a precizat că actuala clasă politică nu a dorit acest lucru. Chiar și așa votul este un exercițiu democratic, iar bucureștenii vor hotărî cine îi va conduce.

„Vă daţi seama că Bucureştiul mă interesează, mă uit pe sondaje, evoluţia sondajelor, mai mult decât atât, este un exerciţiu democratic pe care cred că mare parte din societate şi l-ar fi dorit în două tururi, inclusiv eu. Nu suntem în situaţia asta. Până la urmă, în acest context stabilit de clasa politică, avem un exerciţiu democratic şi bucureştenii vor decide. Asta e ce pot să spun. Îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani, în urbanism şi să dezvolte infrastructura”, a afirmat Nicuşor Dan.

Alegerile locale parțiale, pentru funcția de primar general al municipiului București sunt progamate pentru 7 decembrie. Conform calendarului, a început perioada de depunere a candidaturilor.

Nicușor Dan despre întâlnirea cu Cătălin Drulă

a fost întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o cu , candidatul USR. Deputatul a pretins că are susținerea șefului statului și că el este primarul general care îi va continua proiectele.

Președintele a fost întrebat dacă regretă că a făcut o fotografie împreună cu Cătălin Drulă, în biroul de la Cotroceni. Aceasta în condițiile în care a fost acuzat că s-ar implica în alegerile de la București. Nicușor Dan consideră că a fost doar o întrevedere cu un parlamentar.

„Am făcut multe poze de atunci. Un parlamentar din Bucureşti mi-a făcut o vizită şi am făcut o poză”, a afirmat Nicuşor Dan.

Până în acest moment și-au anunțat intenția de a candida la alegerile locale mai mulți politicieni, membri de partid sau independenți. Între alții, lista îi cuprinde pe Daniel Băluță, Ciprian Ciucu. Cătălin Drulă, , Vlad Gheorghe, Ana Ciceală sau George Burcea.