Adrian Câciu, , a criticat dur achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria Guvernului și a numit ca fiind ilegal acest lucru. Câciu a subliniat că este cazul mașinile să fie restituite și Cancelaria prim-ministrului să denunțe contractul.

De asemenea, Câciu a precizat că inclusiv decontul făcut de Guvern pe acele achiziții este unul ilegal și ar trebui să fie luate măsuri în acest sens.

Adrian Câciu: „A vrut să ocolească legea în vigoare dar a încălcat alte legi”

Deputatul social-democrat a transmis că totul a fost o încercare de „fentare a legii”, deoarece autoutilitara este, „prin definiție, un mijloc de transport marfă”, însă Cancelaria nu are ca scop transportul de mărfuri.

„Cancelaria talcioc? Sau cum să fentezi legea prin aducerea în ridicol a unei instituții de rang înalt. Din ciclul „când ești prost de mic, când ești mare doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!”

Autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă. Ca să fenteze legea, șeful cancelariei nu a luat autoturisme. A luat autoutilitare că, deh, legea nu are interdicție pentru ele…

Pai nu prevede legea interdicție pentru autoutilitare dar nici banii nu se pot cheltui pe ele daca nu transporți marfa. Nici benzina nu ai voie să o decontezi. Nici asigurări și nici nimic. Ori, Cancelaria Primului Ministru nu are ca obiect de activitate transportul de mărfuri. Punct! Și a venit „deșteptul-șef”. Și a găsit el ” șmecheria”. „Băi,” a zis el, „legea interzice autoturismele, dar nu si autoutilitarele.”… :)).

Pai normal, deșteptule, ca doar nu cari ceapă la guvern. Și nici Lagavulin. De ce nu oi fi luat tu niște tiruri, nu te înțeleg…măcar să o faci lată până la capăt! Sau, mai știi, vrea nea Jurca să care baxuri de vin si nu are cu ce, și îi trebuie 17 autoutilitare? Dar și așa tot are nevoie de facturi, avize de însoțire a mărfii, note de intrare-recepție, bonuri de consum, ma rog, un biblioraft de documente… Concluzie: a vrut să ocolească legea în vigoare dar a încălcat alte legi.

Iar Curtea de Conturi trebuie să impute acești bani și mă refer la toți banii, inclusiv banii de benzina. Mai mult decât atât, autoutilitarele respective nu intra pe cota de combustibil. Aceea este alocata pentru autoturisme…”, a transmis Adrian Câciu,

Câciu: „Daca nu are mașini, să ceară ANAF să îi găsească la confiscări(e plin parcul auto)”

„Mă rog, să concluzionez:

Mi se pare aberant să zici că aplici măsurile de reducere a deficitului dar tu să le crești. Este ilegală toată achiziția făcută de Cancelarie, dar și orice decont făcut de Guvern pe acele autoutilitare. Cancelaria primului-ministru ar trebui să denunțe contractul și să dea mașinile înapoi. Dacă nu are mașini, să ceară ANAF să îi găsească la confiscări(e plin parcul auto). Daca vrea mașini să facă comodat la RAPPS, dar să se încadreze în cota de combustibil a SGG”, se mai arată în postarea deputatului

De asemenea, Câciu a atins problematica ratei la mașinile Dacia Duster.

„Încă una, pe care aștept să o dezvolte influenkerii care zic ca dau sfaturi guvernului: rata la Duster-urile astea nu vi se pare că e cât una la un Range Rover din ăla sport/lux/premium?”, a mai precizat el.

Șeful Cancelariei prim-ministrului: „Cheltuiala este redusă cu 90% față de momentul când am preluat această responsabilitate”

Postarea lui Adrian Câciu a venit în urma afirmației șefului Cancelariei premierului, care a afirmat că achiziția în leasing operațional a celor 15 mașini Duster a fost făcută în mod legal și a avut un efect pozitiv.

„Față de momentul de acum 100 de zile, noi am redus cheltuiala de închiriere a mașinilor de 10 ori. Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând și șoferi. Cheltuiala este redusă cu 90% față de momentul când am preluat această responsabilitate și obiectivul pe care l-am declarat atunci a fost cel de a reduce cât mai mult din cheltuielile din banii publici și continuu muncim, împreună cu colegii, în fiecare zi pentru a face acest lucru”, a declarat Mihai Jurca, la Palatul Victoria.