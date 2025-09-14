Adrian Câciu, deputat PSD, a criticat-o dur pe , purtătorul de cuvânt al Guvernului, după ce aceasta a făcut declarații referitoare la măsura de plafonare a adaosului comercial la alimente.

Fostul ministru al Finanțelor a precizat că Dogioiu ar trebui „să își ceară scuze public”, deoarece afirmațiile ei au venit fără ca o decizie să fie luată în acest sens. Mai mult, Câciu i-a spus „să nu mai vorbească în afara fișei postului”.

Adrian Câciu, atac la adresa lui Dogioiu: „A vorbit despre Coaliția de Guvernare, for în care nu are nici un rol”

Câciu nu s-a putut abține, în urma declarațiilor făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului. Acesta a ținut să clarifice situația pe pagina sa de Facebook, însă nu înainte de a-i transmite câteva vorbe Ioanei Dogioiu.

De asemenea, Adrian Câciu a precizat că momentul nu s-a luat nicio decizie, cu privire la măsura de plafonare a adaosului comercial la alimente.

„Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului!

Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliției de Guvernare dar și de miniștri din Guvern(a se vedea declarația lui Miruță), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliția de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Domnia sa poate vorbi doar în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliției. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan doar în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al Coaliției. În Coaliție NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”, a subliniat deputatul PSD pe

Câciu: „Se impune ca măsura să continue cel puțin până când inflația ajunge sub 5%”

Potrivit declarațiilor fostului ministru al Finanțelor, având în vedere că inflația a crescut cu 4,2 puncte procentuale, adică de la 5,7% la 9,9%, în doar două luni, măsura ar trebui să continue măcar până când inflația va scădea până la sub 5%.

„În esență, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reușit să crească inflația cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale) se impune ca măsura să continue cel puțin până când inflația ajunge sub 5%. Oricine vă spune că nu a funcționat măsura, minte de rupe. Sau, mai știi, poate este un pic influențat(a se înțelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii! Nu vă ajunge? Nu v-a ieșit IMCA și acum tot pe jupuire?”, a mai transmis acesta.

Ce a spus Dogioiu despre decizia privind adaosul comercial la alimente

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a transmis Ioana Dogioiu.

Pe lângă acestea, purtătorul de cuvânt a mai spus că premierul Ilie Bolojan urmează să aibă, săptămâna viitoare, discuţii cu reprezentanţii retailerilor pentru a se asigura că stoparea plafonării nu va provoca