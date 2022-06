Adrian Chesnoiu: Nu mi-am dorit să fac altceva decât bine agriculturii din România. Sunt absolut convins că adevărul va ieși la iveală. Nu sunt adeptul unei justiții televizate (VIDEO)

Adrian Chesnoiu, care de la Ministerul Agriculturii în contextul dosarului DNA cu care se confruntă, s-a arătat încrezător că „adevărul va ieși la iveală” la finalul cercetărilor.

Interimatul funcției de vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și prim-vicepreședinte PSD.

Ce a spus Adrian Chesnoiu despre demisia sa de la Ministerul Agriculturii și dosarul DNA

„Eu am preluat postul de ministru al Agriculturii cu o foarte mare responsabilitate și nu mi-am dorit să fac altceva decât bine agriculturii din România, bine fermierilor români și, până la urmă, bine cetățenilor care depind de rezultatele din agricultură. Cred eu că în mandatul acesta scurt, de șase luni de zile, am și reușit să fac o parte din lucrurile acestea bune și e cumva meritul echipei pe care am avut-o la Ministerul Agriculturii pentru că am reușit într-un timp foarte scurt să facem lucruri care stagnau de foarte multă vreme”, a declarat Adrian Chesnoiu.

El susține că „suspiciunile de azi” vizează „anumite lucruri administrative”.

„Sunt un om responsabil și așa cred că m-ați cunoscut cu toții. Eu consider că, atunci când ai o calitate și o demnitate publică, nu trebuie să fie vorba despre privilegii personale, ci vorbim despre o responsabilitate socială pe care o avem cu toții față de cetățeni”, a adăugat Adrian Chesnoiu.

„Acesta a fost și motivul pentru care fără niciun fel de ezitare, în momentul în care am aflat din presă că s-au ridicat anumite suspiciuni la adresa mea, am luat decizia de onoare, individual, fără să mă consult cu absolut nimeni, de a demisiona din funcția de ministru, de a mă autosuspenda din partid și de a le solicita colegilor mei din toate grupurile parlamentare să voteze cererea de încuviințare a procurilor în vederea derulării activităților specifice de cercetare”, a mai afirmat el.

Adrian Chesnoiu spune că nu este „adeptul unei justiții televizate”.

„Sunt absolut convins că la finalul acestei cercetări adevărul va ieși la iveală, iar eu, așa cum m-ați cunoscut întotdeauna, nu sunt adeptul unei justiții televizate. România are niște proceduri care vizează modul în care se derulează o anchetă penală. La finalul cercetărilor, voi veni cu aceeași demnitate în fața dumneavoastră și vă voi prezenta punctul meu de vedere cu privire la acest dosar”, a punctat Chesnoiu.