Adrian Veștea, despre situația din Brașov: Discuția din coaliție ar trebui să se focuseze doar pe municipiu. Județul a fost câștigat categoric de către PNL, prin persoana mea (VIDEO)

Adrian Veștea, actualmente ministru al Dezvoltării, va candida pentru președinția Consiliului Județean Brașov și a declarat, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, că discuțiile din coaliție „ar trebui să se focuseze doar pe partea de municipiu”, având în vedere că „județul a fost câștigat categoric de către Partidul Național Liberal”.

Adrian Veștea (PNL), pe B1 TV, despre alegerile locale și situația din Brașov

„Cred că ceea ce ar trebui să evaluăm cu toții este situația de la municipiu. Județul a fost câștigat categoric de către Partidul Național Liberal, prin persoana mea. Am obținut un scor foarte bun, am avut 17 consilieri din 35, față de 8, câți a avut PSD. Eu am luat peste 96.000 de voturi, față de 37.000, cât a luat candidatul PSD. Nu sunt singurul care mi-am anunțat candidatura la funcția de președinte – și colegii noștri de alianță și-au anunțat candidatura”, a declarat Adrian Veștea, candidat la președinția CJ Brașov.

„Vom vedea care va fi discuția în cadrul coaliției, dar cred că ar trebui să se focuseze doar pe partea de municipiu, cu o primărie care nu a fost câștigată nici de PSD, nici de liberali. Ar fi normal ca din cele două partide candidatul cel mai bine poziționat să poată fi susținut de cele două partide, dar nu cred că este normal să extindem această decizie și la nivelul județelor sau altor primării, unde avem foarte mulți colegi care își doresc să câștige, au pierdut la un număr foarte mic de voturi în anul 2020”, a continuat liberalul.

„Avem situații în care s-a pierdut la 60-70 de voturi, cred că este normal ca acești colegi să nu fie privați și, în același timp, comunitățile respective să fie lăsate să aibă opțiunea de vot între candidații noștri sau alți candidați care sunt în cursă în primăriile pe care nu le-a câștigat Partidul Național Liberal”, a mai spus Adrian Veștea.