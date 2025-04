Adrian Zuckerman, despre orchestrarea ieșirii din cursa prezidențială a Elenei Lasconi: „Este a treia versiune a ei, folosind numele meu” (VIDEO)

Fostul ambasador al SUA, Adrian Zuckerman, a avut o nouă reacție în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, după ce Elena Lasconia readus în dezbaterea publică subiectul unor solicitări de a se retrage din cursa prezidențială în 2024 în favoarea lui Nicolae Ciucă, presiuni atribuite lui Nicușor Dan.

În cadrul podcastului „Vorbitorincii”, realizat de Cătălin Striblea, Elena Lasconi i-a înmânat acestuia telefonul pentru a citi un mesaj primit de la Nicușor Dan.

Mesajul ar face trimitere la o întâlnire pe care Elena Lasconi ar fi trebuit să o aibă cu Adrian Zuckerman și Nicolae Ciucă, în vederea retragerii sale din cursa prezidențială din 2024.

Despre acest subiect, Adrian Zuckerman a spus că aceasta este a treia versiune pe care Elena Lasconi o lansează pe acest subiect și că el nu s-a întâlnit niciodată cu aceasta:

“Eu nu știu ce discuții a avut doamna Lasconi cu Nicușor Dan, dar Nicușor Dan e un om serios, un om profesionist. Nu știu ce a spus unul la altul, eu pot să spun numai discuțiile mele cu Nicușor Dan și nu i s-a spus așa ceva. Trebuie să adaug că asta este a treia versiune a doamnei Lasconi folosind numele meu. Au fost alte povești înainte. Eu nu o cunoscu, nu am vorbit, nu am rugat-o, nu am de-a face cu ea.

Alegerile electorale, în toate țările, fiecare vrea să se poziționeze mai bine ca ceilalți care candidează împotriva lui”.

De asemenea, Adrian Zuckerman a comentat și subiectul emisarului special trimis de Marcel Ciolacu în SUA:

“Eu îl cunosc pe ambasadorul român la Washington, domnul Andrei Muraru, e un om foarte bun, foarte capabil, a lucrat foarte mult pentru România să avanseze interesele României. Așa că nevoile pentru alți oamni, toate relațiile astea cu Mar-a-Lago, cu alte lucruri în opinia mea nu e drumul bun înainte. Există o echipă bună, ambasadorul Muraru, oamenii d ela Guvern, de la Externe. Sunt profesioniști. Nu știu cu ce a fost însărcinat, nu știu discuțiile”.