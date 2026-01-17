B1 Inregistrari!
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 16:12
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Bolojan: Să avem grijă să nu pierdem banii din PNRR
  2. Ce a spus Bolojan despre taxare și reforma administrației

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, sâmbătă, că obiectivul central de investiții pentru Guvern în acest an e absorbția celor zece miliarde de euro din PNRR. Afirmația a fost făcută în contextul în care Planul expiră la finele lunii august, moment din care statele UE nu vor mai putea folosi banii ce le-au fost alocați.

Bolojan: Să avem grijă să nu pierdem banii din PNRR

„Pentru România, cel mai important capitol de investiții anul acesta este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR pentru care trebuie finalizată absorbția până în august, în așa fel încât să nu pierdem banii care sunt sub formă de grant, iar contractele care sunt sub formă de împrumut să aibă finalitate”, a declarat Ilie Bolojan, aflat la Botoșani.

Cu autoritățile din județ, premierul a abordat mai multe subiecte, inclusiv unele care țin de infrastructura conectivă a zonei de nord-est a României la rețeaua de autostrăzi. Recent, Comisia Europeană a aprobat Programul SAFE pentru România, care cuprinde și 4,3 miliarde de euro pentru cele două capete de autostradă. Alte subiecte abordate au ținut de proiectele de investiții, cele Anghel Saligny și cele din PNRR.

Ce a spus Bolojan despre taxare și reforma administrației

„Am discutat despre măsurile care au fost luate în ultima perioadă privitoare la reducerile din administrația locală, taxele locale și alte probleme care țin de blocaje în administrație și de măsuri prin care Guvernul poate să susțină buna funcționare a administrației.

De asemenea, unul dintre aspectele discutate a fost un posibil proiect pentru viitoarea perioadă de finanțare, de susținere după modelul Regiunii de sud-est a unui proiect de investiții teritoriale integrate în așa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiții suplimentare care să creeze condiții de dezvoltare”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

