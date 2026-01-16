Fostul președinte Traian Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când tot amenință cu ieșirea de la guvernare. În opinia sa, social-democrații nu vor face acest lucru și nici nu vor încheia o alianță cu AUR.

Băsescu: Nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare

Întrebat la Digi24 dacă cu ieșirea de la guvernare sunt joc de „teatru”, fostul șef de stat a răspuns: „Da, categoric da”.

„Nu, nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare și nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare. Vine Fitch și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, cică nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a mai explicat Traian Băsescu, pentru

Acesta a mai afirmat că nu va exista nici un guvern minoritar.

Băsescu: PSD nu va face alianță cu AUR

Despre ipoteza unei majorități PSD-AUR, Traian Băsescu a afirmat: „E din nou o chestiune pe care, ca și ieșirea de la guvernare, PSD-ul nu o va face în această legislatură. Nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o AUR. Eu nu spun că e o reputație meritată sau nemeritată, dar au o reputație și la electoratul intern și pe plan internațional”.