B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie

Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 21:47
Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
captură video B1 TV
Cuprins
  1. Băsescu: Nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare
  2. Băsescu: PSD nu va face alianță cu AUR

Fostul președinte Traian Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când tot amenință cu ieșirea de la guvernare. În opinia sa, social-democrații nu vor face acest lucru și nici nu vor încheia o alianță cu AUR.

Băsescu: Nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare

Întrebat la Digi24 dacă amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sunt joc de „teatru”, fostul șef de stat a răspuns: „Da, categoric da”.

„Nu, nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare și nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare. Vine Fitch și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, cică nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a mai explicat Traian Băsescu, pentru Digi24.

Acesta a mai afirmat că nu va exista nici un guvern minoritar.

Băsescu: PSD nu va face alianță cu AUR

Despre ipoteza unei majorități PSD-AUR, Traian Băsescu a afirmat: „E din nou o chestiune pe care, ca și ieșirea de la guvernare, PSD-ul nu o va face în această legislatură. Nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o AUR. Eu nu spun că e o reputație meritată sau nemeritată, dar au o reputație și la electoratul intern și pe plan internațional”.

Tags:
Citește și...
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Politică
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
Politică
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Politică
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
Politică
Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Politică
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Cum va folosi România cele 16,68 miliarde euro din programul SAFE? Oana Țoiu: „Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică”
Politică
Cum va folosi România cele 16,68 miliarde euro din programul SAFE? Oana Țoiu: „Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică”
Ministrul Apărării susține că România este pregătită în cazul unui atac al Rusiei la Gurile Dunării. Miruță: „Armata Română nu este singură”
Politică
Ministrul Apărării susține că România este pregătită în cazul unui atac al Rusiei la Gurile Dunării. Miruță: „Armata Română nu este singură”
Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
Politică
Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: “Un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre”
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: “Un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre”
Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: „Premierul ‘Taie-Tot’, acest propovăduitor al austerității”
Politică
Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: „Premierul ‘Taie-Tot’, acest propovăduitor al austerității”
Ultima oră
23:59 - Polițist din Constanța, prins în flagrant când lua mită 5.000 de euro. Ce măsuri au fost aplicate de DNA
23:55 - Surse: Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident. El a fost transportat la Moscova
23:30 - Casa Faimoșilor de la Survivor a căzut iar. Tamaș: „Mi-a venit un bambus în cap. Am amețit”. Scandal între Naba Salem și Cristi Boureanu
23:17 - MApN aduce influencerii în mijlocul antrenamentelor militare. Cum încearcă armata să ajungă la tineri prin emisiunea „Armata influencerilor”
23:00 - Fundația lui Mihai Neșu trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro: „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie”
22:38 - Accident grav la Galați pe DN 25 cu ma multe victime. Cum s-a produs coliziunea violentă (GALERIE FOTO)
22:38 - Theo Rose nu i-a cerut niciodată bani lui Anghel Damian: „Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat”
22:15 - Mihai Trăistariu, despre impozitul pentru cele 8 apartamente din Mamaia: „Mi-e și frică!”
21:59 - TikTok introduce verificarea automată a vârstei în UE. Cum va funcționa noua tehnologie
21:24 - Irineu Darău: „Acordul UE – Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România”. Explicațiile ministrului (VIDEO)