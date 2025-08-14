B1 Inregistrari!
14 aug. 2025, 17:04
Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: AUR, în criză de idei și fără perspective de guvernare. Simion caută cu disperare să rămână relevant
Sursa foto: Alexandru Muraru / Facebook

Vicepreședintele liberal Alexandru Muraru afirmă că AUR traversează o „criză accentuată de idei” și nu are nicio șansă să ajungă la putere. Potrivit acestuia, „extremiștii de la AUR nu mai știu ce idei să mai născocească pentru a destabiliza eforturile de reformă”, iar scenariile promovate de George Simion, precum o ipotetică guvernare AUR–PSD în toamnă, sunt doar eforturi disperate ale acestuia de a rămâne relevant în peisajul politic.

„Declarațiile liderilor AUR urmăresc să inducă percepția unei fracturi în Coaliție și să devieze atenția de la agenda reală de guvernare. Aceste încercări nu vor influența direcția PNL”, subliniază vicepreședintele PNL și deputatul Alexandru Muraru. El adaugă că „absența oricărei perspective ca acest partid (AUR) să ajungă la guvernare” este dublată de lipsa de soluții reale, în timp ce reformele statului sunt gândite inclusiv „ca să combată populismul, fapt ce deranjează cumplit în rândurile suveraniștilor”.

Muraru critică de asemenea și programul AUR din campaniile electorale ale ultimului an, pe care îl descrie drept „o colecție de abjecții din cenușa bolșevismului, legionarismului și comunismului: naționalizarea OMV Petrom sau tribunale ale poporului”.

În opinia liberalului, formațiunea condusă de Simion „zgârie la ușa guvernării fiindcă pierde electorat și pierde influență politică”, iar „forțele politice responsabile au creat și mențin un cordon sanitar contra AUR”, astfel încât posibilitatea ca AUR să ajungă la guvernare „e zero”.

