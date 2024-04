Alexandru Rafila, despre începerea lucrărilor la spitalele regionale: „Este neplăcut că a trebuit să așteptăm atâta timp”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a precizat miercuri, într-o intervenție pentru B1 TV că vor începe lucrările efective la cele trei spitale regionale care se vor construi la Iași, Cluj și Craiova:

Alexandru Rafila, despre spitalele regionale

„Am reușit să repornim toate aceste trei proiecte, le-am licitat și am realizat faza de proiect tehnic care este o chestiune foarte laborioasă. Aceste lucruri s-au încheiat iar în momentul de față ne aflăm în situația în care s-a făcut licitația și a fost adjudecată la Iași și la Cluj pentru organizarea lucrărilor de șantier.

Așteptăm să se finalizeze și la Craiova la jumătatea lunii februarie. La Iași chiar și contestațiile care au fost depuse au fost respinse pe data de 16 ianuarie de Consiliul pentru Contestații în ceea ce privește achizițiile publice, așa că la Iași, în această lună sau la începutul lunii februarie, lucrările efective vor începe pentru construcția spitalului regional. Va urma cu siguranță Clujul la distanță de maxim o lună iar pentru Craiova estimăm prima jumătate a acestui an de începere a lucrărilor de construire, pe baza proiectelor tehnice care au fost realizate”.

Ministrul Sănătății precizează că termenul de finalizare a proeictelor este de 48 de luni: „Termenul de execuție este 48 de luni. Este un termen suficient astfel încât aceste spitale să fie construite. În România se vorbește din 2007 de aceste spitale regionale. Faptul că noi am reulit abia acum să le facem este neplăcut că a trebuit să așteptăm atâta timp. Eu sunt bucuros că echipa de la Ministerul Sănătății a reușit să deblocheze și să facă ca aceste proeicte să vină mult mai aproape de realizarea efectivă”.

Acuzații lansate de Alexandru Rafila

Alexandru Rafila în luna noiembrie a anului trecut că atunci când a preluat mandatul la Ministerului Sănătății a găsit proiectele celor trei spitale blocate:

„Când am venit noi în noiembrie 2021 la Minister am găsit toate cele trei proeicte îngropate efectiv și aparent fără nicio speranță și a trebuit să renegociem cu Banca Mondială împrumutul, am beneficiat clar de sprijinul Guvernului în acest sens, încât nu numai să începem din nou proiectul dar să îl și facem.

Nu cred că mai ajungem la nivelul acesta de demagogie absolut scârboasă, încât oameni care au blocat investițiile în sistemul de Sănătate de mai mulți ani, vin acuma să ne întrebe de ce nu am făcut 8 spitale regionale, în condițiile în care noi facem 3 și ei nu au făcut niciunul. Mi se pare exagerat și lipsit de orice fel de moralitate”, a precizat Alexandru Rafila.