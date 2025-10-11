B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Alexandru Rogobete: „Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant!”

Elena Boruz
11 oct. 2025, 08:27
Sursa foto: captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce a transmis ministrul Sănătății
  2. Cum a reacționat Rogobete după tragedia petrecută la Constanța
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis că a purtat discuții cu producătorii de soluții perfuzabile, iar în urma acestora a ajuns la o „soluție corectă”, care elimină riscul de discontinuități și asigură livrarea constantă de soluții necesare către spitale.
Ministrul a explicat că „spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri” și a subliniat ideea, conform căreia „ pacienții vor avea garanția că tratamentele de care depind sunt disponibile”.

Ce a transmis ministrul Sănătății

Ministrul a explicat că, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu producătorii de soluții perfuzabile, s-a ajuns la o concluzie. Astfel, vineri a fost publicat, în transparență decizională, Ordinul de ministru care „reașază cadrul administrativ”.
„Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile – spitalele vor fi aprovizionate constant! În urma discuțiilor purtate cu producătorii de soluții perfuzabile, am ajuns împreună la o soluție concretă care elimină riscul de discontinuități și asigură livrările constante de ser fiziologic, glucoză și alte soluții esențiale către spitale.
Astăzi am publicat, în transparență decizională, Ordinul de ministru care reașază cadrul administrativ:
– majorăm marjele de distribuție pentru soluțiile perfuzabile livrate unităților sanitare.
Prin această măsură, deblocăm lanțul de distribuție și oferim predictibilitate întregului sistem. Spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri, iar pacienții vor avea garanția că tratamentele de care depind sunt disponibile.
Această decizie face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a lanțului de aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare, pentru ca actul medical să nu fie niciodată pus în pericol de blocaje administrative.
voi continua dialogul constant cu producătorii și distribuitorii, astfel încât deciziile Ministerului Sănătății să fie ancorate în realitate și să susțină funcționarea corectă a sistemului medical.
Soluțiile perfuzabile vizate sunt prevăzute clar în anexa Ordinului, pentru transparență și predictibilitate în procesul de aprovizionare”, a transmis Rogobete pe pagina de Facebook.

Cum a reacționat Rogobete după tragedia petrecută la Constanța

Alexandru Rogobete a avut o reacție în urma tragicului eveniment, care s-a petrecut la Constanța în urmă cu câteva zile. La o clinică privată, o tânără de 29 de ani a născut, însă la puțin timp de la naștere situația ei s-a agravat.

Neexistând secție ATI în unitatea medicală, femeia a fost transportată la Spitalul Județean Constanța, unde, din păcate, s-a stins din viață. Ca urmare, Rogobete a oferit o reacție.

„Orice sală de operație trebuie să dispună de cel puțin un pat de ATI. Există cabinete la parterul blocului, unde au loc operații simple, e adevărat, dar nu respectă legislația privind siguranța intervențiilor chirurgicale”, a spus ministrul, la Digi 24.

Astfel, ministrul Sănătății a dat de înțeles că va urma ca inspecția sanitară de stat să efectueze controale, pentru a „cartografia” toate clinicile și cabinetele private care efectuează intervenții chirurgicale.

