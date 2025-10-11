Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis că a purtat discuții cu producătorii de soluții perfuzabile, iar în urma acestora a ajuns la o „soluție corectă”, care elimină riscul de discontinuități și asigură livrarea constantă de soluții necesare către spitale.

Ministrul a explicat că „spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri” și a subliniat ideea, conform căreia „ pacienții vor avea garanția că tratamentele de care depind sunt disponibile”.

Ce a transmis ministrul Sănătății

Ministrul a explicat că, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu producătorii de soluții perfuzabile, s-a ajuns la o concluzie. Astfel, vineri a fost publicat, în transparență decizională, Ordinul de ministru care „reașază cadrul administrativ”.

„Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile – spitalele vor fi aprovizionate constant! În urma discuțiilor purtate cu producătorii de soluții perfuzabile, am ajuns împreună la o soluție concretă care elimină riscul de discontinuități și asigură livrările constante de ser fiziologic, glucoză și alte soluții esențiale către spitale.