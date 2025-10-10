Alexandru Rogobete a promis măsuri rapide după moartea unei tinere în Constanța, la scurt timp după naștere. Tragedia a șocat o țară întreagă, determinând cetățenii să se revolte împotriva sistemului medical.

Ce măsuri promite Rogobete după moartea unei tinere, la Constanța

Moartea tineri polițiște la Constanța, după ce a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, la o clinică privată, trezește suspiciuni cu privire la siguranța viitoarelor mămici.

Invitat la o emisiune, Alexandru Rogobete a vorbit despre măsurile pe care le-a pregătit pentru prevenirea unor incidente tragice, ca cel al Mădălinei. Ministrul Sănătății a dat de înțeles că a auzit îngrijorătile cetățenilor și a promis că urmează ca să demareze un control național, care are scopul de a „cartografia” toate clinicile și cabinetele private care efectuează intervenții chirurgicale. Se urmărește verificarea respectării normelor privind siguranța pacienților în timpul execuției unei operații.

„Orice sală de operație trebuie să dispună de cel puțin un pat de ATI”, a spus ministrul, la Digi. Alexandru Rogobete este de părere că, la momentul actual, multe centre medicale private „nu asigură condiții sigure pentru intervenții, deși efectuează operații”.

„Există cabinete la parterul blocului, unde au loc operații simple, e adevărat, dar nu respectă legislația privind siguranța intervențiilor chirurgicale”, a mai spus ministrul Sănătății.

Controalele urmăresc verificarea respectării normelor privind siguranța pacienților în timpul unei intervenții și existența infrastructurilor de urgență, în special a secțiilor ATI.

Cum s-a petrecut tragedia de la Constanța

Povestea Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a murit după ce a născut la o maternitate privată din Constanța, a determinat reacții dure în spațiul public. Tânăra reușise să rămână însărcinată după ani de încercări și un proces de fertilizare in vitro.

Din cauza hemoragiei masive postpartum, medicii de la maternitatea privată au decis să intervină pentru a-i îndepărta uterul, însă starea femeii s-a degradat încă și mai mult. Cum clinica nu dispune de o secție , cadrele medicale au luat decizia de a o transfera la Spitalul Județean din Constanța. Starea tinerei era deja una gravă când a ajuns la spital, iar la scurt timp după, a încetat din viață.

Medicii de la Spitalul Județean din Constanța au, urmând ca starea exactă a decesului să fie stabilită după autopsie.