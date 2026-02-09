Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD, a declarat luni, pentru B1 TV, că PSD nu poate face alianță cu AUR cel puțin în acest moment, cât timp AUR e un partid care „se plasează într-o zonă extremistă”. Afirmațiile sale vin după ce Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a spus că direcția în care duce Sorin Grindeanu partidul pare să indice o viitoare alianță cu AUR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Alianță PSD – AUR? Ce spune Băluță

Întrebat dacă e posibilă o alianță cu AUR, Băluță a răspuns: „Să știți că există foarte multe modalități de a genera o coaliție. Nu pot să spun nici că este posibilă, nici că este imposibilă pentru că… Nu pot să afirm, nici să infirm acest lucru. Decizia oficială pe care PSD o are e aceea de a nu intra la guvernare cu AUR. E decizia care e acum în vigoare”.

Întrebat dacă această decizie se poate schimba, Băluță a afirmat: „Sunt foarte mulți factori care pot să contribuie la schimbarea acestei decizii. Am îndoieli că se poate schimba această decizie cel puțin în acest moment, pentru că atât timp cât un partid se plasează într-o zonă extremistă nu poate fi aliatul nostru”.

Toma vede posibilă o alianță PSD – AUR

Însă Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, vede altfel situația.

Întrebat la despre posibilitatea unei alianțe PSD-AUR, Constantin Toma a explicat că e posibil ca partidul să nu mai aibă de ales decât această variantă: „Păi dacă mergem pe linia asta, n-o să avem de ales. Sper să nu se întâmple acest lucru. Dar după părerea mea, la ce joacă domnul Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR. Nu mai e altă soluție”.