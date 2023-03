Alina Mungiu-Pippidi, despre moștenirea lui Klaus Iohannis: „Am avut un președinte mediocru și absent care a folosit structuri obscure ca să aibă controlul” (VIDEO)

Alina Mungiu-Pippidi a declarat în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că președintele Klaus Iohannis pierde tot mai mult din autoritate, atât la nivelul structurilor puternice, cât și la nivelul unor lideri din PNL. Aceasta a calificat cei 10 ani de mandat precizând că a adus „triumful unor structuri obscure”, dar că românii au fost nevoiți în 2014 să aleagă răul cel mai mic:

„Oamenii ăștia din PNL nici nu sunt o structură. Mulți dintre ei sunt niște oameni care fac politică de carieră, niște oportuniști care au nevoie să se agațe de una sau de alta. Dacă negăm complet cei 10 ani ai lui Klaus Iohannis atunci ne negăm și o parte din istoria noastră. Spun că trebuie să facem și un exercițiu contrafactual, să ne imaginăm cine ar fi putut fi în locul lui Klaus Iohannis șic e s-ar fi putut întâmpla. Din acest punct de vedere eu îmi mențin opțiunea mea inițială. N-aș fi preferat să fie George Maior, Sebastian Ghiță și Victor Ponta care aveau în acele alegeri prezidențiale un proiect politic. Ar fi însemnat o versiune din statul paralel în care nu aveam mare încredere”.

Deși susține că societatea civilă a pierdut lupta de a-l trage de partea ei pe președintele Klaus Iohannis, în raport cu alte structuri, situație pe care o descrie „catastrofală”, Alina Mungiu-Pippidi susține că alternativa ar fi fost mai rea:

„Că și Iohannis din păcate a adus tot triumful unor structuri obscure, asta trebuie să recunosc că a fost o catastrofă. Oricât de repede mi-am dat seama și am încercat să fac ceva nu s-a mai putut face ceva pentru că am fost foarte puțini oameni care am încercat să punem puțin de contrapondere la acest lucru. Și să îl tragem pe Klaus Iohannis de partea civilă, opus de partea militară. Bătălia s-a pierdut, s-a tranșat în primul lui an. Lumea să se gândească că nu exista altă alternativă. Alternativa ar fi fost mai rea. Am dovedit că suntem în stare să alegem un candidat minoritar, german, protestant. Lucru acesta ne-a ferit zece ani de șovinism”.

Trista realitate este că am avut de ales între rău și mai rău. E numai vina lui Iohannis că nu a ieșit mai bine. E meritul nostru, al electoratului, că a fost o alegere pe fond europeană, care ne-a ferit de lucruri mai rele. Să ne uităm la Victor Orban. Nu am avut 10 ani un Victor Orban. Am avut un președinte mediocru și absent care a permis unor structuri obscure sau a folosit acele structuri obscure ca să aibă controlul, nu ca să ne ducă la o mare țintă. Nu ne-a dus nici la dezastru”.