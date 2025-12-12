În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte

Șefa Curții Supreme, Lia Savonea, aflată în centrul dezvăluirilor din , nu se lasă. În plin scandal, șefa Înaltei Curți pare că a vrut să mai schimbe un judecător incomod dintr-un complet.

Lia Savonea nu renunță. Scandal la Înalta Curte

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție a chemat astăzi judecătorii de la Secția Penală a Instanței Supreme pentru a reorganiza completurile de judecată. Adică exact tema abordată în documentarul Recorder.

Mai mult, potrivit unor surse, citate de HotNews, Savonea urmărea să schimbe doar o judecătoare dintr-un complet. Dar ar fi încercat să ascundă asta sub motivul reorganizării tuturor completurilor. Reorganizare cu care mulți dintre magistrați nu au fost de acord și a ieșit o mică revoltă. Așa că totul s-a amânat.

„A avut loc o consultare a judecătorilor privind formarea completurilor cu includerea celor șapte judecători noi, însă compunerea anuală a completurilor se aprobă în Colegiul de conducere, care va avea loc săptămâna viitoare.”, au transmis reprezentanții Curții Supreme.

„Potrivit unui proiect facut in urma consultărilor de către președintele Secției Penale din ICCJ, nu există nicio desființare a completurilor existente. Nu exista nicio opoziție a niciunui judecător la respectivul proiect.”, a declarat, la rândul său, șefa Instanței Supreme.

Ce spune un fost ministru al Justiției

Fostul ministru al Justiției Stelian Ion semnalează și el situația de la Înalta Curte și atrage atenția asupra consecințelor unei astfel de decizii.

Fostul ministru afirmă că, în loc să facă un pas în spate după dezvăluirile grave din documentarul Recorder, „gruparea Savonea a ales să arunce în aer întreaga Secție penală a ÎCCJ”.

„Nu vorbim despre reformă, ci despre o epurare mascată, făcută în grabă, fără transparență și fără respect față de reguli elementare de funcționare instituțională. Aceasta nu este justiție. Este capturarea justiției și riscă să devină o problemă de siguranță națională.”, susține Stelian Ion.

Fostul ministru susține că Savonea urmărea să aducă judecători din alte secții, pe care le controlează total și să le pună pe Secția Penal, unde sunt judecători pe care nu îi poate influența.