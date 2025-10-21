Florentina Ioniţă-Radu, comandantul , a fost trecută în rezervă. Decretul a fost semnat de președintele Nicușor Dan, care a motivat demersul spunând că „o armată puternică înseamnă şi integritate”

Florentina Ioniţă-Radu a fost trecută în rezervă

Nicuşor Dan a anunţat că a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a generalului-maior Florentina Ioniţă-Radu. Aceasta este șefa Spitalului Militar Central. Aceasta este anchetată într-un instrumentat de DNA. În cadrul anchetei, procurorii au dispus punerea sa sub control judiciar cu plata unei cauțiuni.

„O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină”, a transmis Nicușor Dan despre trecerea în rezervă a generalului-maior Florentina Ioniţă-Radu .

Șeful statului a spus c este nevoie de o cultură a integrității, acolo unde se gestionează banii publici. Nicușor Dan a subliniat că orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină.

„Avem nevoie de o cultură a integrităţii consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară şi imediată. Combaterea corupţiei, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect faţă de uniformă, faţă de cei care şi-au pus viaţa în slujba ţării şi faţă de încrederea cetăţenilor”, a scris preşedintele, într-o postare pe Facebook.

Ce a transmis DNA despre ancheta de la Spitalul Militar Central

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, şi alţi 18 militari sunt urmăriţi penal într-un dosar de corpuție. Ancheta vizează nereguli la plata salariilor către angajați ai spitalului, implicaţi într-un proiect pe fonduri europene.

Potrivit unui comunicat, DNA a dispus efectuarea urmăririi penale şi măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de Florentina Ioniţă-Radu. Aceasta este acuzată de mai multe infracțiuni:

uzurparea funcţiei dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale);

abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (108 acte materiale);

complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale).

Cauțiune de un milion de lei pentru Florentina Ioniţă-Radu

În cadrul acestei anchete, procurorii au impus o cauțiune uriașă pentru Florentina Ioniţă-Radu. Aceasta trebuie să depună suma de un milion de lei la dispoziția DNA.

Pentru a face acest lucru, ea are la dispoziție un termen de şapte zile