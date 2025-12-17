E scandal politic în comuna Șopot din județul Dolj, după ce s-au organizat alegeri de trei ori în doi ani, iar localitatea riscă să rămână iar fără primar. Oamenii s-au săturat și spun că nu se vor mai duce la vot.

Scandal pe funcția de primar, în comuna Șopot

Acum doi ani, comuna Șopot a rămas fără primar, după ce acesta a preluat o funcție la o altă instituție din județ.

Următorul scrutin a fost câștigat de candidatul PNL Costinel Busduceanu, dar a fost invalidat pe motiv de incompatibilitate, pentru că el era și secretarul primăriei.

Busduceanu a demisionat din această funcție și a candidat la alegerile din 7 decembrie, de data aceasta din partea PSD. Foștii colegi din PNL au contestat rezultatul în instanță.

„Ca urmare a incompatibilității atestate de Tribunalul Dolj, are interdicție de a ocupa o funcție publică pe o durată de trei ani. (…) Este inacceptabil ca o persoană care a comis o faptă delictuală anterior candidaturii să fie recompensată cu validarea candidaturii pentru ocuparea unei funcții de demnitate publică”, a declarat Florin Gătejescu, prim-vicepreședinte PNL Dolj, pentru

Busduceanu are altă variantă: „Ei nu pot accepta că au pierdut alegerile. Se leagă de starea dinainte de la alegerile trecute, dar eu nu mai sunt secretar general, nu am mai avut nicio stare de incompatibilitate așa cum spun ei, stabilită de vreo instanță de judecată, nici de ANI, așa că dânșii dacă vor să scrie, să scrie”.

PNL-iștii au pierdut procesul la Judecătoria Dolj, dar au făcut apel la tribunal și urmează să se judece.

Oamenii din comuna Șopot nu mai vor la vot

Localnicii s-au săturat de scandalul politic și spun că dacă vor fi iar alegeri, nu se vor mai duce la vot:

– „Să o desființeze. Păi ne-am făcut de râsul lumii. O dată, de două ori, de tre ori, de 7 ori…ce să mai. A câștigat, e băiatul bun, e pregătit, are studii superioare”.

– „Nu mai particip. Am participat o dată, de două ori. Acum avem primar. Nu ne mai trebuie altul. Și dacă vin, tot pe ăsta îl votez”.