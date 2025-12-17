B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Scandal într-o comună în care au fost alegeri de 3 ori în 2 ani. Oamenii nu vor să mai meargă la vot: „Păi ne-am făcut de râsul lumii”

Scandal într-o comună în care au fost alegeri de 3 ori în 2 ani. Oamenii nu vor să mai meargă la vot: „Păi ne-am făcut de râsul lumii”

Traian Avarvarei
17 dec. 2025, 09:09
Scandal într-o comună în care au fost alegeri de 3 ori în 2 ani. Oamenii nu vor să mai meargă la vot: „Păi ne-am făcut de râsul lumii”
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

E scandal politic în comuna Șopot din județul Dolj, după ce s-au organizat alegeri de trei ori în doi ani, iar localitatea riscă să rămână iar fără primar. Oamenii s-au săturat și spun că nu se vor mai duce la vot.

Scandal pe funcția de primar, în comuna Șopot

Acum doi ani, comuna Șopot a rămas fără primar, după ce acesta a preluat o funcție la o altă instituție din județ.

Următorul scrutin a fost câștigat de candidatul PNL Costinel Busduceanu, dar a fost invalidat pe motiv de incompatibilitate, pentru că el era și secretarul primăriei.

Busduceanu a demisionat din această funcție și a candidat la alegerile din 7 decembrie, de data aceasta din partea PSD. Foștii colegi din PNL au contestat rezultatul în instanță.

„Ca urmare a incompatibilității atestate de Tribunalul Dolj, are interdicție de a ocupa o funcție publică pe o durată de trei ani. (…) Este inacceptabil ca o persoană care a comis o faptă delictuală anterior candidaturii să fie recompensată cu validarea candidaturii pentru ocuparea unei funcții de demnitate publică”, a declarat Florin Gătejescu, prim-vicepreședinte PNL Dolj, pentru Digi24.

Busduceanu are altă variantă: „Ei nu pot accepta că au pierdut alegerile. Se leagă de starea dinainte de la alegerile trecute, dar eu nu mai sunt secretar general, nu am mai avut nicio stare de incompatibilitate așa cum spun ei, stabilită de vreo instanță de judecată, nici de ANI, așa că dânșii dacă vor să scrie, să scrie”.

PNL-iștii au pierdut procesul la Judecătoria Dolj, dar au făcut apel la tribunal și urmează să se judece.

Oamenii din comuna Șopot nu mai vor la vot

Localnicii s-au săturat de scandalul politic și spun că dacă vor fi iar alegeri, nu se vor mai duce la vot:

– „Să o desființeze. Păi ne-am făcut de râsul lumii. O dată, de două ori, de tre ori, de 7 ori…ce să mai. A câștigat, e băiatul bun, e pregătit, are studii superioare”.

– „Nu mai particip. Am participat o dată, de două ori. Acum avem primar. Nu ne mai trebuie altul. Și dacă vin, tot pe ăsta îl votez”.

Tags:
Citește și...
Bolojan: Spitale finanțate pentru salarii, nu pentru pacienți. Cum vrea Guvernul să lege banii de performanță
Politică
Bolojan: Spitale finanțate pentru salarii, nu pentru pacienți. Cum vrea Guvernul să lege banii de performanță
Ședință a coaliției, miercuri: PSD insistă cu demiterea ministrei Diana Buzoianu. Alte subiecte în dispută
Politică
Ședință a coaliției, miercuri: PSD insistă cu demiterea ministrei Diana Buzoianu. Alte subiecte în dispută
Ilie Bolojan acuză ruptura dintre educație și economie. Cum vede premierul reforma educației și ce dezechilibre recunoaște în sistem
Politică
Ilie Bolojan acuză ruptura dintre educație și economie. Cum vede premierul reforma educației și ce dezechilibre recunoaște în sistem
Infrastructura de protecție împotriva inundațiilor este foarte îmbătrânită. Diana Buzoianu explică cum s-a ajuns aici (VIDEO)
Politică
Infrastructura de protecție împotriva inundațiilor este foarte îmbătrânită. Diana Buzoianu explică cum s-a ajuns aici (VIDEO)
Diana Buzoianu vrea explicații de la PSD pentru votul de la moțiunea simplă. Ce reproșează partenerilor de coaliție (VIDEO)
Politică
Diana Buzoianu vrea explicații de la PSD pentru votul de la moțiunea simplă. Ce reproșează partenerilor de coaliție (VIDEO)
Victor Ponta îl atacă dur pe Cristi Danileț: „Tupeu infinit!”. De ce critică cererea de demisie a Liei Savonea
Politică
Victor Ponta îl atacă dur pe Cristi Danileț: „Tupeu infinit!”. De ce critică cererea de demisie a Liei Savonea
Partidul AUR trece la opoziția totală. George Simion a lansat noul manifest politic
Politică
Partidul AUR trece la opoziția totală. George Simion a lansat noul manifest politic
Nicușor Dan respinge ideea implicării politicului în Justiție. Sistemul trebuie să se autoguverneze
Politică
Nicușor Dan respinge ideea implicării politicului în Justiție. Sistemul trebuie să se autoguverneze
Sorin Grindeanu se ferește de schimbarea legilor Justiției. Șeful PSD își atacă, din nou, partenerii de coaliție (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu se ferește de schimbarea legilor Justiției. Șeful PSD își atacă, din nou, partenerii de coaliție (VIDEO)
Surse: Subiectul de foc pe care Coaliția vrea să-l decidă până la final de 2025! Ajunge mâine pe masa liderilor
Politică
Surse: Subiectul de foc pe care Coaliția vrea să-l decidă până la final de 2025! Ajunge mâine pe masa liderilor
Ultima oră
09:28 - Alimentele care te ajută să ai un abdomen plat. Toate au beneficii semnificative pentru sănătate și controlul greutății
09:26 - Colindele au un impact real asupra stării de bine. Efecte surprinzătoare pentru sănătate: „Nu ne imaginăm zilele de iarnă fără ele”
09:22 - Când intră elevii în vacanța de Crăciun și când revin la cursuri? Calendarul anului școlar 2025–2026
09:21 - Deținuții devin ajutoare de nădejde pentru români. Cât trebuie să îi plătești pentru o oră de muncă în gospodărie
08:44 - Cadoul potrivit de Secret Santa. De ce un gest simplu poate schimba atmosfera la muncă: „Este un ritual social”
08:41 - Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
08:41 - Bolojan: Spitale finanțate pentru salarii, nu pentru pacienți. Cum vrea Guvernul să lege banii de performanță
08:41 - București: Un polițist s-a tăiat pe corp, apoi s-a aruncat de pe o macara. De ce a fi recurs la acest gest extrem (VIDEO)
08:20 - Ședință a coaliției, miercuri: PSD insistă cu demiterea ministrei Diana Buzoianu. Alte subiecte în dispută
08:14 - Anxietatea, depresia și singurătatea, fața întunecată a sărbătorilor de iarnă. Metode de a-ți îmbunătăți starea de spirit, în următoarea perioadă