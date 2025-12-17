Un anunț făcut pe Facebook de un penitenciar din țară a atras atenția românilor. Pe lângă contractele mari, de lungă durată, în cadrul cărora mai mulți deținuți lucrează pentru suplimentarea veniturilor, Penitenciarul Mioveni a decis preluarea și unor lucrări mai mici. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice, pot apela la ajutorul deținuților pentru treburi gospodărești. Penitenciarul Mioveni nu a omis să precizeze nici prețul pentru o oră de muncă, informație pe care mulți internauți au primit-o cu stupoare. Tariful este mult sub media calculată la nivel național de 12.5 euro, iar instituția garantează calitatea muncii.

Cât costă să angajezi deținuți de la Penitenciarul Mioveni

Oricine are nevoie de ajutor în gospodărie și se află la o distanță rezonabilă de Penitenciarul Mioveni poate cere ajutorul deținuților. Tariful pentru o oră de muncă per persoană este de aproximativ 27 de lei, cu mult sub media națională. Un alt avantaj, pe lângă costul redus al unei lucrări, este paleta largă de servicii pe care le oferă. De la curățat pomii la săpat șanțuri, deținuții de la Penitenciarul Mioveni pot da o mînă de ajutor într-o serie de treburi gospodărești.

„Aproximativ 27 de lei pe oră = atât costă o oră de muncă atunci când ai nevoie de ajutor prin gospodărie.

Pe lângă contractele mari, încheiate pe perioade lungi de timp, ne-am hotărât să ne axăm și pe lucrări punctuale, pentru persoane fizice sau juridice, pe durate scurte.