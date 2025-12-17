Un anunț făcut pe Facebook de un penitenciar din țară a atras atenția românilor. Pe lângă contractele mari, de lungă durată, în cadrul cărora mai mulți deținuți lucrează pentru suplimentarea veniturilor, Penitenciarul Mioveni a decis preluarea și unor lucrări mai mici. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice, pot apela la ajutorul deținuților pentru treburi gospodărești. Penitenciarul Mioveni nu a omis să precizeze nici prețul pentru o oră de muncă, informație pe care mulți internauți au primit-o cu stupoare. Tariful este mult sub media calculată la nivel național de 12.5 euro, iar instituția garantează calitatea muncii.
Cât costă să angajezi deținuți de la Penitenciarul Mioveni
Oricine are nevoie de ajutor în gospodărie și se află la o distanță rezonabilă de Penitenciarul Mioveni poate cere ajutorul deținuților. Tariful pentru o oră de muncă per persoană este de aproximativ 27 de lei, cu mult sub media națională. Un alt avantaj, pe lângă costul redus al unei lucrări, este paleta largă de servicii pe care le oferă. De la curățat pomii la săpat șanțuri, deținuții de la Penitenciarul Mioveni pot da o mînă de ajutor într-o serie de treburi gospodărești.
„Aproximativ 27 de lei pe oră = atât costă o oră de muncă atunci când ai nevoie de ajutor prin gospodărie.
Pe lângă contractele mari, încheiate pe perioade lungi de timp, ne-am hotărât să ne axăm și pe lucrări punctuale, pentru persoane fizice sau juridice, pe durate scurte.
Aveți de spart lemne, de săpat manual, de curățat pomii sau alte activități gospodărești?
Putem oferi o mână de ajutor.
Curățăm terenuri, șanțuri, canale și realizăm orice alte lucrări necesare, în condiții avantajoase.
[…] Anul viitor ne propunem să dăm și mai multă viață atelierului de tâmplărie și terenurilor agricole pe care le folosim.
Dacă aveți material lemnos, putem realiza foișoare, șifoniere, scaune sau alte obiecte din lemn.
Dacă nu aveți materialul, îl putem achiziționa noi, contracost.
Valoarea lucrării este determinată de timpul de muncă, raportat tot la suma de aproximativ 27 de lei pe oră.
Cu alte cuvinte, dacă realizăm un foișor, cu materialele beneficiarului, iar manopera presupune 10 ore de muncă, costul este de 270 de lei”, a scris Penitenciarul Mioveni, într-o postare pe Facebook.
Cât costă deplasarea deținuților
Pe lângă tariful de 27 de lei pe oră, cei interesați de colaborarea cu Penitenciarul Mioveni pentru prestarea de servicii trebuie să achite și o parte din costul transportului. Este vorba despre 2 lei/km. Pe de altă parte, masa, paza și supravegherea deținuților în timpul executării lucrărilor sunt asigurate de instituție.
„Noi asigurăm hrana persoanelor private de libertate = gratuit.
Noi asigurăm paza și supravegherea = gratuit.
Se încheie un simplu contract de prestări servicii.
Indiferent de locație, transportul persoanelor private de libertate la și de la locul de muncă poate fi asigurat de noi, la un cost aproximativ de 2 lei/km”, a adăugat Penitenciarul Mioveni
.
Câți bani au făcut deținuții de la Penitenciarul Mioveni din prestarea serviciilor
A fost un an prosper pentru persoanele lipsite de livertate, de la Penitenciarul Mioveni. Prestarea de servicii le-a adus venituri suplimentare total de aproape 5,5 milioane de lei. Și cultivarea terenurilor agricole și activitățile desfășurate în cadrul atelierului de tâmplărie au produs aproape 700 de mii de lei.
„Ne apropiem de finalul anului și putem spune, cu date concrete, că din munca persoanelor private de libertate, în regim de prestări servicii, până la acest moment (fără luna decembrie), am realizat venituri în valoare de 5.495.536,65 lei.
Nu este singura activitate aducătoare de venit.
Ne ocupăm și de terenurile agricole, de atelierul de tâmplărie
și de alte activități, din care am reușit să încasăm, în acest an, suma de 695.940,67 lei”, se mai arată în postarea instituției.