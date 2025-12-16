B1 Inregistrari!
Diana Buzoianu vrea explicații de la PSD pentru votul de la moțiunea simplă. Ce reproșează partenerilor de coaliție (VIDEO)

Diana Buzoianu vrea explicații de la PSD pentru votul de la moțiunea simplă. Ce reproșează partenerilor de coaliție (VIDEO)

Adrian Teampău
16 dec. 2025, 21:27
Diana Buzoianu vrea explicații de la PSD pentru votul de la moțiunea simplă. Ce reproșează partenerilor de coaliție (VIDEO)
Diana Buzoianu (USR), ministrul Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Diana Buzoianu pretinde explicații
  2. Partidele nu pot cere demiterea unui minsistru
  3. Diana Buzoianu apărată de propriul partid

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, vrea explicații de la PSD pentru votul dat la moțiunea simplă din Senat, care a vizat-o. Acest lucru ar trebui să se întâmple miercuri, la ședința coaliției de guvernare.

Diana Buzoianu pretinde explicații

Ministrul Mediului susține că după votul de luni, de la moțiunea simplă care a vizat-o, PSD ar trebui să dea explicații în ședința coaliției de guvernare. Diana Buzoianu a făcut aceste declarații la B1 TV, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac. Ea a spus că această discuție ar trebui să aibă în ședința coaliției de guvernare de miercuri, 17 decembrie.

Buzoianu a acuzat o încălcare a prevederilor din protocolul coaliției de guvernare care interzic parlamentarilor unui partid să voteze moțiuni de cenzură sau moțiuni simple împotriva partenerilor.

„În mod evident când un partid își încalcă potocolul de coaliție, este evident ca acest subiect să fie pus pe ordinea de zi. Și nu doar să fie pus pe ordinea de zi, ci să existe și niște explicații pentru că nu poți să te bucuri de stabilitatea coaliției, de putere (…) Nu te poți bucura de avantajele stabilității coaliției și în același timp tu să joci și în opoziție. Nu există această perspectivă”, a edeclarat Diana Buzoianu

Partidele nu pot cere demiterea unui minsistru

Diana Buzoianu susține că partidele din coaliție nu pot cere demiterea unui ministru pe care îl consideră nepotrivit pentru ocuparea funcției. Ea spune că nu există un drept de „veto” care să vizeze o anumită persoană care face parte din guvern. Aceasta cu atât mai mult, spune, cu cât nu există motive pentru înlăturarea acestuia

„Oricât s-ar supăra unii sau alții, nu există posibilitatea unui partid de a spune drept de veto nu ne place de un anumit om; să inventezi niște vinovați fără să existe nici un fel de atribuții în spate, tu, de fapt, fiind supărat de celelalte multe acțiuni pe care le-a luat ministerul”, a mai spus Buzoianu.

Luni, 15 decembrie, senatorii au votat în marea majoritate moțiunea simplă, iniţiată de AUR, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”. Au fost înregistrate 74 de voturi „pentru”, 43 „împotrivă” și o abținere. Alături de inițiatori s-au pronunțat în favoarea și parlamentarii PSD.

Conform cutumei parlamentare, adoptarea unei moțiuni simple ar tebui să ducă la demisia ministrului vizat. Buzoianu a declarat că nu va renunța la portofoliu, fapt ce i-a făcut pe social-democrați să anunțe că vor depune și o a doua moțiune, de această dată la Camera Deputaților.

Diana Buzoianu apărată de propriul partid

Președintele USR, Dominic Fritz, a confirmat că partidul nu-i va cere Dianei Buzoianu să plece de la ministerul Mediului, în ciuda votului de la Senat. El a spus că ministrul are toată susținerea partidului și a negat faptul că o moțiune simplă ar avea drept consecință demiterea celui vizat.

„USR nu abdică de la misiunea pe care și-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliție! Diana Buzoianu are toată susținerea a noastră și a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moțiune simplă nu are drept consecință demiterea ministrului”, a transmis Fritz.

