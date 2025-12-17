B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, întâlnire în stradă cu românii din Londra. Ce le-a spus președintele și ce i-au cerut oamenii (VIDEO)

Adrian A
17 dec. 2025, 10:15
Nicușor Dan, întâlnire în stradă cu românii din Londra. Ce le-a spus președintele și ce i-au cerut oamenii (VIDEO)
Sursă foto: Captură video/Facebook/Steffie Banu
Cuprins
  1. Nicușor Dan, luat la întrebări de românii din Londra
  2. Ce spune șeful statului despre problemele din justiție

Nicușor Dan a avut o întâlnire spontană cu mai mulți români stabiliți la Londra. Oamenii l-au așteptat în stradă și i-au cerut explicații despre anularea alegerilor.

Nicușor Dan, luat la întrebări de românii din Londra

Întrebat despre când vor primi românii un răspuns în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, Nicuşor Dan le-a transmis românilor că, „în parte, răspunsul a venit”.

„În parte, el a venit, în sensul că a fost un raport al Parchetului, care a spus că în campania electorală au fost patru firme de comunicare rusești. A doua parte din răspuns este: am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli și am avut cheltuieli dovedite pentru el dar, cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de manipulare-dezinformare a Rusiei de 10 ani.”, le-a transmis Nicușor Dan oamenilor care l-au așteptat în stradă la Londra.

Ce spune șeful statului despre problemele din justiție

Un bărbat l-a întrebat pe Nicuşor Dan dacă poate vorbi la CSM pentru o justiţie mai dreaptă şi mai corectă.

”Dăm microfon tuturor celor care reclamă abuzuri, după care vom da microfon celor care se vor apăra. Şi o să avem o dezbatere, să modificăm, dar nu vreau să facem asta într-o săptămână, în zece zile, în două luni, aşa, ca să fie ceva stabil.”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă există o opțiune să avem o variantă sănătoasă pentru Legile Justiției, șeful statului a spus că vor fi modificări în justiție.

„Președinții de instanță au multă putere, mult prea multă, și asta e o chestiune legislativă. Mai sunt de acord cu faptul că concursurile nu sunt, din cauză că sunt bazate numai pe niște lucrări și pe un interviu care este evident subiectiv, nu totdeauna oamenii sau se întâmplă ca oameni buni să nu promoveze, ba chiar unii nici nu mai concurează știind că nu o să promoveze.

Deci avem niște probleme în sistemul de justiție. Numai că în justiție când afirmi niște lucruri trebuie să le și dovedești. Adică cumva multă lume ne-a spus că e așa, dar trebuie să venim și cu treaba.”, a spus Nicușor Dan în fața românilor care l-au așteptat la Ambasada României la Londra.

