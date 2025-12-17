B1 Inregistrari!
Două eleve, în centrul unui caz bizar. Au dispărut de la un meci de baschet și au fost găsite, o zi mai târziu, în casa unui străin

Două eleve, în centrul unui caz bizar. Au dispărut de la un meci de baschet și au fost găsite, o zi mai târziu, în casa unui străin

17 dec. 2025, 09:55
Două eleve, în centrul unui caz bizar. Au dispărut de la un meci de baschet și au fost găsite, o zi mai târziu, în casa unui străin
Image by Max from Pixabay
Cuprins
  1. Unde au fost găsite cele două eleve date dispărute
  2. Ce urmează acum, după ce fetele au fost găsite

Două eleve de 13 ani, date dispărute, au fost găsite în siguranță. Ultima dată înainte de dispație au fost văzute la un meci de baschet găzduit de o școală. 

Unde au fost găsite cele două eleve date dispărute

Înainte de dispariție, cele două adolescente, eleve ale Școlii Colorado Springs, au fost văzute la Școala Elbert, unde a avut loc un meci de baschet. Jocul a avut loc luni, 15 decembrie, în jurul orei locale 17.00.

„Vă scriem pentru a vă informa despre o situație gravă care a avut loc aseară, în timpul meciului nostru de baschet în deplare, pentru gimnaziu, la Elbert”, au declarat reprezentanții campusului. „Două dintre elevele noastre au părăsit campusul Elbert înainte de începerea meciului, iar locul unde se află rămâne necunoscut în acest moment”.

Ultima dată când au fost văzute, Eva și Neilliy purtau haine și ghiozdane de baschet, potrivit Yahoo News.

După o amplă operațiune de căutare desfășurată de Biroul Șerifului din Comitatul Elbert, care a implicat drone, câini, ATV-uri, fetele au fost găsite nevătămate. Se aflau împreună în locuința unui străin, cam la 7-8 kilometri de locul dispariției. Din fericire, persoana la care au ajuns fetele le-a dat de mâncare, le-a asigurat un spațiu cald de odihnă și a înștiințat poliția despre prezența lor.

Ce urmează acum, după ce fetele au fost găsite

La o conferință de presă de marți, 16 decembrie, Dave Fisher, un ofițer de poliție, a declarat că cele două fete au fost găsite.

„Sunt în siguranță, le este frig și iau micul dejun”, a spus ofițerul. Eva și Neilliy au fost evaluate medical și urmează să se întoarcă fiecare la familia ei.

Rămâne neclar de ce și cum a avut loc dispariția lor.

În contextul căutării celor două fete, școala Elbert a anunțat marți dimineață suspendarea orelor de curs. După ce ambele tinere au fost găsite, unitatea de învățământ a distribuit un alt mesaj.

„Mulțumim comunității noastre minunate pentru efuziunea de sprijin și ajutor”, se arată în declarația reprezentanților instituției.

